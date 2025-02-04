Повітряні сили уразили командний пункт росіян на Курщині

Пункт управління використовувався для координації наступальних дій російських військ у Курській області

Вчора, 3 лютого, Повітряні сили Збройних сил України завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів російської армії в районі населеного пункту Новоіванівка. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку. В результаті проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника.

«Завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення. Наша мета – знищити всі ключові пункти управління та інші військові об’єкти противника до повного припинення російської агресії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання російських військ «Курськ» у місті Рильськ Курської області.

Як відомо, у суботу, 1 лютого, росіяни завдали удару по будівлі школи-інтернату в Суджі Курської області. Під завалами будівлі опинилися 95 людей.

За даними Генштабу ЗСУ, на момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації. Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті перебувають виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти.

Після бомбардування з військової авіації РФ будівлі школі-інтернату в Суджі Росія спробувала звинуватити у власному ударі Україну. Але ЗСУ надали докази чергового російського воєнного злочину: оприлюднено скріншоти із системи «Віраж-планшет» із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби по Суджі Курської області РФ.

До слова, ООН відреагувала на бомбардування російською авіацією інтернату в Суджі Курської області, внаслідок якого загинули та зазнали поранень цивільні особи.