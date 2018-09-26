Клімкін і глава МЗС Фінляндії обговорили триваючу агресію РФ проти України



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Міністри обговорили недотримання російською стороною положень Мінських угод

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з главою МЗС Фінляндії Тімо Сойні на 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це передає прес-служба міністерства закордонних справ.

«Павло Клімкін подякував колезі за незмінну підтримку фінською стороною українських ініціатив у рамках ООН, спрямованих на протидію російській агресії, зокрема під час ухвалення резолюцій Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України, стану дотримання прав людини в окупованому Росією Криму, а також щодо включення до порядку денного поточної сесіі ГА ООН нового пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України», - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства України.

Крім того, міністри обговорили триваючу агресію РФ проти України і недотримання російською стороною положень Мінських угод, а також необхідність посилення тиску на агресора з метою звільнення політв’язнів та недопущення подальших провокацій Москви проти України.