Клімкін розповів, що змусить РФ змінити позицію щодо миротворців на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Клімкін

У Києва є спільне бачення із партнерами по ЄС щодо «дорожньої карти» та формату миротворчої місії на Донбасі

Посилення міжнародного тиску на Росію змусить Кремль змінити свою позицію щодо умов розміщення миротворців на Донбасі та погодитись на умови, які відстоюють Україна, США та низка інших держав.

Про це у кулуарах штаб-квартири ООН в Нью-Йорку повідомив журналістам міністр закордонних спра України Павло Клімкін, інформує «Радіо Свобода».

«Тільки шляхом збільшення тиску на Росію (можна змусити її погодитись на розгортання миротворців на Донбасі – ред.)… І зараз починається не лише політичний і санкційний тиск, а й моральний», – сказав Клімкін.

За словами міністра, для Москви ситуацію зараз значно погіршують останні результати розслідування авіакатастрофи лайнера малазійських авіаліній в небі над Донбасом, які 24 травня оприлюднила міжнародна Спільна слідча група в Нідерландах. Експерти заявили, що зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ.

«Усі зрозуміли, звідки прийшов той «Бук», який збив малазійський літак. Це відповідальність не лише військова чи політична Росії – це вже відповідальність моральна. І ми працюємо над тим, аби довести відповідальність Росії – як країни – за збиття цього літака», – розповів Клімкін.

Очільник українського МЗС повідомив журналістам, що український план щодо розгортання миротворців підтримують зараз не тільки Сполучені Штати, а й європейські країни, зокрема, Німеччина. За його словами, у Києва є спільне бачення із партнерами по ЄС щодо «дорожньої карти» та формату миротворчої місії на Донбасі.

«Як він має виглядати? Це спочатку встановлення реальної безпеки – щоб не стріляли. Потім миротворці й міжнародна адміністрація отримують контроль над окупованим Донбасом – щоб там припинили існувати ці окупаційні адміністрації. І тільки потім – реальна підготовка до виборів», – пояснив Клімкін.

Міністр додав, що Україна відкрита для обговорення порядку та часових меж розміщення миротворців, але висуває принципову вимогу, що розміщення миротворчої місії має починатися не в окремих районах, а на всій території Донбасу одночасно.

Напередодні президент України Петро Порошенко заявив, що Україна розраховує «на потенціал і адекватну допомогу ООН у важкі часи», коли триває війна на Донбасі.

Нагадаємо, Порошенко під час візиту у травні до Німеччини обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном «дорожню карту» імплементації Мінських домовленостей та залучення миротворців ООН у окупованій частині Донбасу.