Клімкін назвав головний висновок подій в Грузії для України



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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Глава МЗС України пояснив, що «залежати від Росії хоч у чомусь - загроза для національної безпеки»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи події в Грузії, заявив, що залежати від Росії в чому-небудь - це загроза для національної безпеки.

«Головний висновок грузинських подій: залежати від Росії хоч у чомусь - загроза для національної безпеки. Це має стати фундаментальним принципом всієї нашої політики на перспективу», - написав Клімкін у своєму Twitter

Нагадаємо, у понеділок ввечері у столиці Грузії Тбілісі на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту почалася п'ята акція протесту.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

Нагадаємо, в Грузії проходять акції протесту. Мітингувальники в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення в Росію пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.

Нагадаємо, 21 червня в Грузії мітингувальники вимагали звільнення всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.