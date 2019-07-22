На Волині проходить тільки один «слуга народу»



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Вячеслав Рубльов (справа) разом з керівником партії Павлом Разумковим

У п’яти виборчих округах на Волині проходить один кандидат від «Слуги народу»

У Волинській області, напевно, найгірші показники для президентської партії.

У п’яти округам на Волині перемагає тільки Вячеслав Рубльов від партії «Слуга народу». Після підрахунку 64,3% протоколів на окрузі №20 за Рубльова проголосувало 40,6% виборців. Його найближчий конкурент народний депутат Сергій Мартиняк набрав 21,6% голосів.

Вже підраховані всі протоколи на 22 окрузі (м. Луцьк) – переміг «укропівець» Ігор Палиця, якого вважають людиною Коломойського. Кандидат від «Слуги народу» тут набрав на 10% менше голосів.

Впевнено перемагає «слугу народу» на 19-му окрузі чинний депутат Ігорь Гузь з «Народного фронту». За результатами підрахунку 95% протоколів за нього проголосували 59,8% виборців.

Ще один чинний депутат з «Волі народу» Степан Івахів проходить по своєму рідному 21-му округу. За нього проголосували 43,4% виборців, а за Андрія Лева від «Слуги народу» - 25,4% (опрацьовано 70,7% протоколів).

Також друге місце кандидат від «Слуги народу» займає в окрузі №23. Тут перемагає Ірина Констанкевич з «Укропу» - 48% голосів при 67,3% опрацьованих протоколах.

Нагадаємо, вже відомі прізвища 40 майбутніх нардепів, які перемогли на мажоритарних округах.

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