Разумков: місцеві вибори відбудуться 2020 року



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Очільник партії «Слуга народу» Дмитро Разумков Фото: Главком

«Слуга народу» фактично відразу ж після того, як закінчуються парламентські вибори, розпочне підготовку до місцевих виборів

Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков вважає, що місцеві вибори в Україні відбудуться в 2020 році.

«Якщо ми говоримо про місцеві вибори, то дійсно до них потрібно готуватися, і політична партія «Слуга народу» фактично відразу ж після того, як закінчуються парламентські вибори, розпочне підготовку до місцевих виборів», - заявив Разумков в ефірі телеканалу ICTV у понеділок ввечері.

«Я думаю, що все-таки вибори пройдуть в 2020 році, але багато чого залежатиме, зокрема, і від місцевих органів влади», - додав він.

Разумков вважає, що велика частина органів влади працює неефективно, не відповідає тим викликам, які стоять перед державою.

Нагадаємо, 21 липня на брифінгу в штабі «Слуги народу» після оголошення результатів виборів президент Володимир Зеленський заявив, що не варто розслаблятися в питанні місцевих виборів.

«Вам цікаво, що буде з місцевими виборами? Не розслабляйтеся», - сказав Зеленський.

22 липня мер Дніпра Борис Філатов підписав перед журналістами звернення до президента Володимира Зеленського, в якому просить провести дострокові вибори місцевого самоврядування.

На днях під час візиту у Харків Зеленський говорив, що питання про дострокові вибори до місцевих рад поки що не вирішене.

«Щодо дострокових виборів до місцевих рад поки що не знаю. Думаю. У такий термін забагато виборів», – заявив Зеленський.

Як відомо, чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися в 2020 році.