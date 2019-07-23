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    Разумков: місцеві вибори відбудуться 2020 року

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    Очільник&nbsp;партії &laquo;Слуга народу&raquo; Дмитро Разумков - Разумков: місцеві вибори відбудуться 2020 року
    Очільник партії «Слуга народу» Дмитро Разумков
    Фото: Главком

    «Слуга народу» фактично відразу ж після того, як закінчуються парламентські вибори, розпочне підготовку до місцевих виборів

    Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков вважає, що місцеві вибори в Україні відбудуться в 2020 році. 

    «Якщо ми говоримо про місцеві вибори, то дійсно до них потрібно готуватися, і політична партія «Слуга народу» фактично відразу ж після того, як закінчуються парламентські вибори, розпочне підготовку до місцевих виборів», - заявив Разумков в ефірі телеканалу ICTV у понеділок ввечері. 

    «Я думаю, що все-таки вибори пройдуть в 2020 році, але багато чого залежатиме, зокрема, і від місцевих органів влади», - додав він.

    Разумков вважає, що велика частина органів влади працює неефективно, не відповідає тим викликам, які стоять перед державою. 

    Нагадаємо, 21 липня на брифінгу в штабі «Слуги народу» після оголошення результатів виборів президент Володимир Зеленський заявив, що не варто розслаблятися в питанні місцевих виборів. 

    «Вам цікаво, що буде з місцевими виборами? Не розслабляйтеся», - сказав Зеленський.

    22 липня мер Дніпра Борис Філатов підписав перед журналістами звернення до президента Володимира Зеленського, в якому просить провести дострокові вибори місцевого самоврядування.

    На днях під час візиту у Харків Зеленський говорив, що питання про дострокові вибори до місцевих рад поки що не вирішене.

    «Щодо дострокових виборів до місцевих рад поки що не знаю. Думаю. У такий термін забагато виборів», – заявив Зеленський.

    Як відомо, чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися в 2020 році.

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