Данілов заявив про ліквідацію іранських інструкторів у Криму

Секретар РНБО попередив, що будь-які інші іранці на окупованій території України будуть мішенню ЗСУ

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю британській газеті Guardian підтвердив, що іранські інструктори, які навчали російських військових поводженню з БПЛА іранських моделей, були убиті в окупованому Криму.

У жовтні про їхню загибель повідомляли ізраїльські ЗМІ. Росія та Іран заперечують, що в Криму розміщені іранські інструктори (про це раніше заявляли американські спецслужби).

«Вас не повинно бути там, де вас не повинно бути, – сказав Данілов. – Вони знаходилися на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють із терористами та беруть участь у знищенні нашої нації, ми повинні їх убити».

Росія також заперечує закупівлю в Ірану дронів «Шахед 136», яку Тегеран частково визнав, заявивши, що поставив «невелику кількість» БПЛА до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Іранці продовжують наполягати, що не вони постачають Російській Федерації зброю, але нам потрібне підтвердження. Чи є воно у нас сьогодні? Його немає», – прокоментував позицію Ірану Данілов.

«Ми розуміємо, що ці штуки не літають, якщо не навчити людей з ними поводитися, а у росіян не вистачить мізків, щоб розібратися самим... У сучасному світі нічого неможливо приховати. Коли все стане відомо публіці – питання часу», – додав він.

Як повідомлялося, Росія хоче розпочати виготовлення іранських безпілотників, однак, чи вдасться це зробити швидко, залежить від декількох чинників.

Раніше розвідка США розкрила деталі угоди про виробництво іранських дронів у Росії.

Також лідер таджицької опозиції в екзилі Мухіддін Кабірі заявив, що у Таджикистані є завод зі збирання іранських дронів-камікадзе «Шахед». Саме з звідти Росія може отримувати безпілотники, якими нині атакує Україну.

ЗМІ повідомили, що три чверті компонентів іранських безпілотників виготовлені у США. Такі висновки були зроблені після вивчення вцілілих безпілотників Mohajer-6.

За даними ЗМІ, Росія відправила в Іран €140 млн готівкою та передала захоплену західну зброю в обмін на дрони-камікадзе.