Банкова оголосила про початок підготовки трибуналу над Путіним: деталі

На зустрічі міністрів юстиції країн G7 обговорять розслідування злочинів російських військових в Україні

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що запущено глобальний процес юридичної відповідальності російського диктатора Володимира Путіна і росіян за масові вбивства українців. Зокрема зустріч міністрів юстиції країн G7, на якій обговорять розслідування злочинів російських військових в Україні, свідчить про підготовку до трибуналу над кремлівським диктатором та його спільників.

«Наступний етап надзвичайно важливий. Це, безумовно, консультації міністрів юстиції ключових країн, в тому числі США і Великобританії. Ці країни визначать юридичну канву, по якій Росія обов'язково пройде. І при цьому Путін виходить і хіхікає, продовжує хіхікати та розповідати про те, що він буде далі виконувати всі цілі «спеціальне військової операції"»... Ось цей хіхікаючий суб'єкт обов'язково повинен пройти через нестерпну процедуру судових процесів й у рамках спеціального трибуналу», – заявив Подоляк в ефірі телемарафону.

Радник Банкової назвав Путіна «царем, який управляє Росією методами брутального насильника». «Він спочатку зґвалтував власну країну, а тепер прийшов зґвалтувати Європу через Україну... Все це має пройти через обов'язкову процедуру децаризації Російської Федерації. Військові злочинці обов'язково будуть покарані у повному обсязі», – зазначив Подоляк.

За його словами, Росія вже скрізь ізгой, вона буквально «виводиться за дужки Європейського співтовариства у цілому».

Нагадаємо, до України з робочим візитом приїхали очільники МЗС Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції