Коли переселенці виїдуть з «гуртожитків» у школах: роз’яснення Мінреінтеграції

У Кабміні наказали органам місцевої влади підготувати нові помешкання для переселенців, які поки що живуть у школах

До настання холодної пори року місцева влада має відремонтувати нове житло для внутрішньо переміщених осіб

На міжвідомчій нараді у Кабміні очільниця Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук пояснила, яким чином відбуватиметься виселення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із освітніх закладів, де вони тимчасово проживають.

За словами Верещук, міністерство отримує численні заявив закладів освіти про необхідність звільнення їхньої території від переселенців перед початком нового навчального року. «За період з 7 по 13 липня на гарячі лінії Мінреінтеграції надійшло 312 таких сигналів», – повідомляє пресслужба міністерства.

Центральна влада ухвалила необхідність створення для ВПО нових тимчасових місць для проживання. Усі ці прихистки для переселенців мають бути реконструйовані чи відремонтовані до настання холодної пори року.

«Люди, які мусили тимчасово переселитись у навчальні заклади, до початку навчального року мають бути забезпечені альтернативним житлом – придатним до проживання, утепленим та відремонтованим. Без цієї умови виселення їх неприпустимо!» – заявила Верещук.

Нагадаємо, у Черкаській області СБУ викрила ділків, які намагалися нажитися на переселенцях.

Зловмисники вимагали гроші за проживання в гуртожитках міста, розміщення в яких насправді було безкоштовним для цієї категорії осіб.