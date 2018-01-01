ВПО мають отримати правого голосу за реальним місцем проживання

Відповідно до чинного законодавства України підставою для віднесення виборця до виборчої дільниці є його виборча адреса. Законопроект 6240 «Про забезпечення доступу до виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян» забезпечуватиме право громадян голосувати за дійсним місцем проживання. Про це розповіла Ольга Айвазовська, координаторка політичних та виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА, Олександр Павліченко, виконавчий директор УГСПЛ, під час конференції у прес-центрі «Главкома».

«Внутрішньо переміщенні особи, які живуть на новому місці по 2-3 роки не мають права голосу», - говорить Айвазовська. За її словами,позбавлення внутрішньо переміщених осіб права голосу дискримінує їх як у частині за безпечення рівності прав і свобод, так і рівності можливостей. Крім того, це свідчить про непряму дискримінацію за



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Відповідно до чинного законодавства України підставою для віднесення виборця до виборчої дільниці є його виборча адреса. Законопроект 6240 «Про забезпечення доступу до виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян» забезпечуватиме право громадян голосувати за дійсним місцем проживання. Про це розповіла Ольга Айвазовська, координаторка політичних та виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА, Олександр Павліченко, виконавчий директор УГСПЛ, під час конференції у прес-центрі «Главкома».

«Внутрішньо переміщенні особи, які живуть на новому місці по 2-3 роки не мають права голосу», - говорить Айвазовська.

За її словами,позбавлення внутрішньо переміщених осіб права голосу дискримінує їх як у частині за безпечення рівності прав і свобод, так і рівності можливостей. Крім того, це свідчить про непряму дискримінацію за ознаками місця проживання та належності до ВПО і суперечить стандартам міжнародного права, Конституції, законам України, а також зобов’я занням України щодо забезпечення сталої інтеграції ВПО за місцем переміщення.

Вона зазначає, що законопроект 6240 «Про забезпечення доступу до виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян»

має забезпечити виборчі права внутрішньо переміщеним особам. Адже він надаватиме можливість голосувати за місцем проживання.

«Цей закон передбачатиме виборчі права внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тобто якщо новий член територіальної громади приїде до столиці та тут зареєструється, то за 2 дні він отримає право голосу», - говорить Ольга Айвазовська.

Також вона зазначає, що законопроект захищатиме права трудових мігрантів.

«Трудові мігранти мають отримати право голосу в місцях постійного проживання за умови надання певних документів та проходженням певної процедури , яку ми пропонуємо й для ВПО», - говорить координаторка політичних та виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА.

Наразі законопроект знаходиться на розгляді Комітету ВРУ з питань правової політики та правосуддя.

«Законопроект 6240 лежить в Комітеті з весни минулого року й жодного разу не потрапив до порядкуденного. Тобто комітет, маючи великий функціонал та об’єм відповідальності, поки що без діє», - говорить Айвазовська.

Українська Гельсінська спілка з прав людини проаналізувала ситуацію з порушенням виборчих прав під час президентських та парламентських виборів на звільнених територіях Донецької і Луганської областей. За висновком експертів, виявлені проблеми можуть повторитися і у майбутньому, якщо влада не втрутиться в процес.

«Має бути розроблена політика, яка б унеможливлювала повторення цієї ситуації, адже конфлікт триває вже четвертий рік. Разом із тим має бути створений дієвий механізм залучення місцевого населення до участі у виборах: і на місцевому рівні, і на національному», - прокоментував він.

За його словами, позачергові вибори Президента України 2014 р. та Місцеві вибори 2015 р. відбувалися за умов складної політичної, економічної та безпекової ситуації, а також у процесі проведення конституційної реформи в Україні, спрямованої на децентралізацію влади. Вибори проводилися в умовах анексії Кримського півострова Російською Федерацією та тимчасового контролю неза конних збройних формувань разом з РФ над частиною територій Донецької та Луганської областей. Це унеможливило участь у голосуванні більш, ніж 5 мільйонів виборців, які меш кають на цих територіях.

Правозахисник додає, що наразі в низці населених пунктів на Сході країни встановлені військово-цивільні адміністрації, які частково виконують функції органів місцевого самоврядування. Тобто місцеве населення не має можливості самостійно обирати органи місцевого самоврядування, шляхом проведення виборів.

«Ми маємо говорити про повернення населення України, через залучення їх до політичного процесу виборів. Люди повинні обирати тих, кому довіряють, а не тих, хто приїхав і кому доручили виконувати функціональні обов’язки в військово-цивільній адміністрації», - додав Олександр Павліченко.

За його словами, вирішення цієї проблеми не тільки поверне законне право до участі у виборах населенню зі звільнених територій Донбасу, а й сприятиме їхній реінтеграції в життя України.

Тому правозахисник наголошує, що Верховній Раді України необхідно прийняти проект Закону України «Про забезпечення доступу до виборчих прав внутрішньо пе- реміщених осіб та інших мобільних всере- дині країни громадян» (6240), яким вре гулювати питання участі ВПО на місцевих виборах у населених пунктах тагромадах за новим місцем фактичного проживання.

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