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Колишній футболіст «Арсеналу» обійняв посаду в Міноборони

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Колишній футболіст «Арсеналу» обійняв посаду в Міноборони
фото: Depositphotos

Нинішній помічник міністра оборони був професійним футболістом десять років тому

Одним з помічників міністра оборони України Рустема Умєрова є колишній професійний футболіст Нікіта Нікітенко. Про це йдеться у інформації управління преси та інформації Міноборони, наданою «Главкому».

Згідно з отриманою інформацією від міністерства, Нікіта Нікітенко обіймає посаду начальника патронатної служби Міноборони і помічника міністра. В його обов’язки входить координація роботи структурних підрозділів Міноборони, підготовка та організація заходів за участю очільника відомства.

Нікіта Нікітенко працював із Рустемом Умєровим в Фонді держмайна, а тепер став начальником патронатної служби Міноборони
Нікіта Нікітенко працював із Рустемом Умєровим в Фонді держмайна, а тепер став начальником патронатної служби Міноборони

В інтернеті є інформація про те, що 10 років тому посадовець був професійним футболістом (захисником) – виступав за клуби «Сталь» (Дніпродзержинськ) і «Арсенал-Київ». У період з 2019 по 2022 рік, йдеться у офіційній біографії Нікітенка, він був головним консультантом провладної депутатської фракції «Слуга народу».

У 2022 році Нікіта Нікітенко змінив місце роботи в той самий час, коли Фонд держмайна очолив Умєров. Спочатку він працював головним спеціалістом відділу аналізу та оцінки ефективності менеджменту Фонду держмайна, а в 2023 році доріс до посади виконувача обов’язків керівника апарату Фонду. У вересні минулого року Нікітенко перейшов до Міноборони.

Окрім цього, Нікітенко є помічником-консультантом на громадських засадах нардепки від «Слуги народу» Галини Янченко. Політикиня повідомила «Главкому», що  до 2022 року Нікітенко перебував у її команді, займався організаційним напрямком парламентської спецкомісії із захисту інвесторів. Вона також додала, що статус помічника народного депутата на громадських засадах не потребує витрат з держбюджету.

Нагадаємо, колишнього заступника голови Офісу президента та куратора Великого будівництва Кирила Тимошенка призначено радником міністра оборони Рустема Умєрова. На початку минулого року Тимошенко звільнився з Офісу президента після корупційного скандалу з позашляховиком, який Україні надали для гуманітарних місій і яким він користувався для власних потреб.

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Теги: Міноборони партія Слуга народу Рустем Умєров

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