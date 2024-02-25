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Умєров анонсував потужний план на 2024 рік

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Умєров анонсував потужний план на 2024 рік
Рустем Умєров виступив на форумі «Україна. Рік 2024»
фото: скриншот трансляції

Міністр оборони України: «Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив»

Україна має план на 2024 рік. Він не розголошується публічно, але має дати результат. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєрова під час виступу на форумі «Україна. Рік 2024».

«Всі кажуть, що краще за наші дії говорять наші результати. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат у 2024 році», – заявив Умєров.

Нагадаємо, що в неділю, 25 лютого, у Києві проходить форум «Україна. Рік 2024» за участю президента Володимира Зеленського. Серед основних тем заходу – досягнення українських цілей у війні, розвиток Сил оборони й безпеки України, робота українського оборонно-промислового комплексу, забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків, реалізація Української формули миру, гарантії безпеки та захист українців.

Напередодні прессекретар президента анонсував масштабну конференцію за участю військово-політичного керівництва країни. Заплановано участь прем'єра, спікер парламенту, керівників спецслужб та низки міністрів.

Теги: Міноборони війна фронт Рустем Умєров

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