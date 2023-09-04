Новий міністр оборони. Чому президент обрав Умєрова (досьє)

Банкова зробила ставку на непублічного чиновника, кримського татарина з ідеальною англійською та обширними зв’язками

Верховна Рада збирається цього тижня, аби проголосувати за єдине кадрове питання – зміну глави Міністерства оборони. Парламент має прийняти відставку Олексія Резнікова та посадити на цей «електричний стілець» колишнього голову Фонду держмайна Рустема Умєрова. Усі необхідні формальності для цього вже виконані.

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Чутки про цю ротацію точилися ще місяць тому, але реальних обрисів вони набули минулого тижня. А вже у неділю, 3 вересня, про намір змінити міністра повідомив у відеозверненні сам президент.

Таким чином, припущення про те, що Резнікова, який перебував на цій надвідповідальній посаді під час війни понад 500 днів, змінить хтось з нинішніх членів уряду, залишилися на рівні чуток. І міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, прізвища яких в цьому контексті називали окремі ЗМІ, лишаються на своїх місцях. Кубраков продовжить займатися глобальними питанням відбудови, а Камишін і далі наводитиме лад в оборонній сфері через трансформацію «Укроборонпрому».

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Фігура кримського татарина Умєрова як майбутнього члена уряду винирнула досить несподівано, але одразу отримала позитивні відгуки в громадському середовищі. Так, Умєрова розхвалив зазвичай прискіпливий до владних рішень Центр протидії корупції, який назвав такий вибір «найкращим рішенням» Зеленського. У плюси фавориту Банкової записали не тільки позитивні результати у історично корумпованому Фонді держмайна, але й непублічну роботу з постачання важкого озброєння, досвід перемовин щодо звільнення військовополонених (повернення «азовців») і часті візити до Штатів з особливими місіями. Усе це допоможе Умєрову не вникати з нуля у вже напрацьовані контакти Міноборони на Заході.

Окремий «бонус» – кримськотатарське походження. Воно є важливим і для психологічного тиску Києва на західних партнерів, які б воліли замести під килим проблему Криму, і для зв’язків з арабським і тюркським світом. Тож поєднання «незашквареності», хороших менеджерських і комунікативних якостей, ідеальної англійської та доброї репутації на Заході зробили Умєрова оптимальною фігурою для Банкової. Офіс президента нарешті припинив пошуки кандидата на ключове міністерство, які тривали ледь не протягом всього літа.

Без п’яти хвилин міністр довгі роки суміщав бізнесову та політичну діяльність, а на попередню посаду голови Фонду держмайна потрапив із депутатського крісла. У Верховній Раді він представляв фракцію «Голос». Тож хто цей не надто публічний політик та чиновник, що доріс до однієї з ключових посад у державі, яка веде війну?

Інвестор-благодійник

Етнічний кримський татарин Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в Самарканді (Узбецька РСР) в сім'ї інженерів – вихідців з Алушти в Криму. Його родина у 1944 році була депортована з Криму і повернулася на півострів лише під час розпаду СРСР.

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За освітою Умєров є економістом. Він закінчив Кримську гімназію-інтернат для обдарованих дітей, був стипендіатом програми обміну майбутніх лідерів (FLEX), США. У Національній академії управління Умєров здобув ступінь бакалавра економіки та магістра фінансів. У студентські роки був активним учасником низки студентських американських та європейських спільнот і програм, що певним чином окреслило коло його знайомств.

У період з 2004 по 2010 рік Умєров обіймав керівні посади у мобільному операторі з турецькими інвестиціями lifecell, а паралельно став співзасновником міжнародної організації Bizin Qirim та громадської організації «Земляцтво кримських татар».

У 2010−2013 рр. Умєров був керуючим директором в компаніях ICG Investments та iCapital. Разом з братом Асланом Омєр Киримли він заснував інвесткомпанію Astem для управління інвестиціями в сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури. Заснований братами фонд Astem Foundation – один з донорів програми Ukrainian Emerging Leaders Стенфордського університету. Ця програма сприяє підготовці українських політичних діячів, підприємців, бізнесменів та лідерів громадських організацій. Саме завдяки цьому майданчику Умєров перетнувся зі Святославом Вакарчуком.

У 2012 році Умєров став співзасновником і членом правління Кримської міжнародної бізнес-асоціації, а у 2014-му – співзасновником благодійного фонду «Евкаф» для допомоги в розвитку мусульманських громад. Допомагав створювати «Фонд культурної спадщини», який захищає гуманітарні інтереси корінних народів Криму.

Політика та «Голос»

Рустем Умєров був делегатом Курултаю кримськотатарського народу п’ятого (2007 рік) і шостого (2012 рік) скликань. Тісно пов'язаний з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, радником та помічником якого був у чотирьох скликаннях Верховної Ради. У 2012 році Умєров представляв інтереси кандидата в народні депутати в 10-му окрузі Криму Ахтема Чийгоза (зараз – нардеп від «Європейської солідарності»). У 2017-му він разом з іншими кримськими татарами домігся звільнення Чийгоза з російського полону.

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Рустам Умєров є давнім соратником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва фото: УНІАН

У 2019 році Умєров вже сам став народним депутатом, пройшовши у Верховну Раду за списком партії «Голос». З середовищем, що стояло біля витоків цього проєкту, він знайомий вже давно – з часів підтримки українських студій в Стенфорді. У США і відбулося перше знайомство зі Святославом Вакарчуком, який навчався на стенфордській програмі. Коли в «Голосі» формувалася команда, стояло питання залучення до неї представників кримсько-татарського народу і обговорювалися дві кандидатури. Зрештою обидві вони опинилися в списку – Умєров та Таміла Ташева (наразі вона очолює представництво президента в Криму). Умєров вагався, чи варто йому долучатися до нового проєкту на чолі з Вакарчуком: сам він був не проти, але балотування треба було узгодити з Курултаєм, представники якого на той розпорошилися між кількома політичними командами. У результаті «добро» було дано, але в парламенті Умєрову після трьох років стало затісно.

«Рустема ніколи не можна було вважати саме членом команди «Голосу», – кажуть співрозмовники «Главкома» у цій партії. – Він, як і будь-який кримський татарин, перш за все залишається з командою кримсько-татарського народу. Звісно, повернення Криму через посилення української спроможності для них – ключова ціль. І навіть на етапі формування «Голосу» Рустем говорив, що йому як бізнесмену, людині з широким колом політичних контактів у світі, є цікавішою виконавча влада».

Однією з ключових ідей Умєрова було створення державного фонду інвестицій та інновацій, і вже з готовими розрахунками він прийшов на Банкову. Але президент скептично поставився до цієї ініціативи і запропонував Умєрову розгребти авгієві стайні у Фонді держмайна, що залишилися від попереднього оголошеного у розшук керівника Дмитра Сенниченка. І в «Голосі», і в кримськотатарському середовищі були не в захваті від такого призначення колеги на цей «електричний стілець», але той все-таки погодився на пропозицію у вересні 2022 року. До роботи нового керівника Фонду за цей рік претензій не було – тільки з початку року мала приватизація принесла до бюджету близько 2,5 млрд грн, що є одним з найбільших показників продажу таких активів за останні 10 років.

Екснардеп та вже колишній глава Фонду держмайна Рустем Умєров знову вийде на парламентську трибуну, але вже як претендент на місце в уряді фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Паралельно голова Фонду активно допомагав у створенні комунікацій Києва з арабськими та тюркськими країнами. Те, що Туреччину та її президента Ердогана вдалося залучити як активного посередника у війні, багато в чому вважають особистою заслугою Умєрова та Джемілєва.

Роки в парламенті

У парламенті Умєров був секретарем комітету з питань прав людини деокупаціі та реінтеграції тимчасово окупованих територій. За три роки своєї депутатської каденції він узяв участь у реєстрації майже ста законопроєктів і прогнозовано значна їхня частина стосувалася Криму та кримських татар. Нардеп був співоголовою депутатського об’єднання «Кримська платформа». Так, він ініціював законопроєкт про скасування вільної економічної зони «Крим», в якому, зокрема, було прописано, що Україна не постачатиме воду до Криму до моменту його деокупації. Активно лобіював прийняття закону про корінні народи України, який спричинив істерику у Володимира Путіна через те, що серед них не виявилося росіян. Разом із Джємілевим Умєров домігся прийняття ратифікації угоди з Туреччиною стосовно будівництва житла для кримських татар та внутрішньо переміщених осіб. У серпні 2021-го президент нагородив Умєрова орденом «За заслуги» ІІІ ступеня з нагоди 30-ї річниці незалежності. Незадовго до свого переходу в Фонд держмайна Умєров очолював Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з моніторингу отримання і використання озброєнь.

Одна з загадкових історій в біографії Умєрова пов’язана з його участю у складі української делегації на переговорах із Росією на початку повномасштабної війни. Тоді ці перемовини по гарячих слідах не завершилися нічим, але Путін досі згадує якусь кипу документів, які Україна нібито підписала, але не виконала. У західній пресі з’явилися публікації, що на перемовинах Умєрова (разом з російським мільярдером Романом Абрамовичем) отруїли, але сам він заперечував ці чутки фразою «не читайте до обіду радянських газет».

Рустам Умєров (другий зліва) у складі української делегації на перемовинах з російською делегацією на початку широкомасштабного вторгнення фото: Reuters

Такий довгий пошук достойного кандидата на заміну Резнікову, який, до того ж, за законом має бути цивільним, зайвий раз демонструє коротку лаву запасних Банкової. З одного боку, новий міністр має принаймні не дратувати західних партнерів, від яких критично залежить без перебільшення існування країни, з іншого – Офіс президента має бути впевненим у відносній лояльності нового члена уряду. Умєрова досить послідовно вели сходинками на вищі поверхи влади – взяти хоча б той факт, що у травні керівник Фонду держмайна супроводжував Володимира Зеленського в Саудівській Аравії, а ще раніше складав компанію «першій леді» під час її візиту до ОАЕ.

Умєрова ще до офіційного призначення почали вводити в курс справ, які йому доведеться осягнути на новій посаді. Так, за інформацією «Главкома», його вже попередньо вводив в курс міжнародних справ відомства заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Андрій Шевченко. Наскільки Умєров може стати командним гравцем та при цьому вміти казати «ні» вищому керівництву, покаже його безпосередня робота. Діяльність його попередника Олексія Резнікова запам’яталася багатьом не стільки позитивними і реальними досягненнями, на кшталт вибивання постачання західної зброї, скільки корупційними скандалами. Умєров в цьому плані – поки що чистий аркуш. Було б наївно вважати, що сумнівні схеми, потурання яким закидали майже вже колишньому керівництву Міноборони, зникнуть самі собою. Тож на певних порах Умєрову доведеться обирати – чи показово та гучно перекрити на новій посаді потенційні корупційні дірки, на які вказує небайдуже суспільство, чи все-таки обрати більш звичний для себе непублічний стиль роботи. У Фонді держмайна він працював за останнім принципом, проте рівень викликів на новому місці роботи куди вищий.

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Сім’я і статки

За останній задекларований 2020 рік Рустем Умєров засвітив 458 тис. грн доходу у вигляді заробітної плати у Верховній Раді. Дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав становив 2,8 млн грн.

На банківських рахунках політик на той момент зберігав 2,8 млн грн і $20 тис. Готівкою – заощадження в розмірі 126,4 тис. грн і $4 тис. В Умєрова не було власного авто, серед нерухомості в декларації була вказана квартира в США, що належить компанії Sentinel Investments Inc.

Дружина Рустема Умєрова – Умєрова Лейля Сеит-Яг’я кизи.

У подружжя є двоє дітей – син Сеїд Ахмед і донька Мер’єм.

Павло Вуєць, «Главком»