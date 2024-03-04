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Британська розвідка порівняла цьогорічні атаки РФ по Україні з минулим роком

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка порівняла цьогорічні атаки РФ по Україні з минулим роком
Протягом лютого 2024 року Росія проводила кампанію за допомогою безпілотних літальних апаратів на українську інфраструктуру
фото ілюстративне

Російські атаки, швидше за все, були здійснені за допомогою комбінації дронів-камікадзе, ракетних систем класу «земля-земля»

На відміну від минулого року, Москва використовує для удару по Україні переважно дрони-камікадзе. Ціллю Росії стали промислові об'єкти. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Протягом лютого 2024 року Росія проводила кампанію за допомогою безпілотних літальних апаратів на українську інфраструктуру, включаючи електроенергетику.

Українські сили ППО збивали дрони, але удари Росії, швидше за все, завдали шкоди українським електростанціям та електричним підстанціям. Ці атаки відбулися по всій Україні, завдавши шкоди регіональній енергетичній інфраструктурі, зокрема в Донецьку, Дніпрі та заході, аж до Львова.

За даними британської розвідки, російські атаки, швидше за все, були здійснені за допомогою комбінації дронів-камікадзе, ракетних систем класу «земля-земля» та звичайної реактивної артилерії, а не засобів російської авіації дальньої дії, як спостерігалося у 2022 та 2023 роках.

«Цілком ймовірно, що Росія спробувала атакувати регіональні енергетичні об'єкти, щоб погіршити промисловість в Україні. Незважаючи на ці атаки, електромережа України підтримує стабільну роботу», – зазначають у міноборони Британії.

Триває 740-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: розвідка росія Міноборони британська розвідка обстріл енергетика

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