«Росія веде війну проти нас на всіх фронтах, у тому числі інформаційному», – Андрій Таран

Міністр оборони пояснив звідки взялися фейки щодо замороження американської допомоги

Міністр оборони прокоментув поширення інформації про нібито замороження Сполученими Штатами Америки надання Україні безпекової допомоги. Вона, також була оперативно спростована офіційними представниками американської сторони. Про це повідомляється на офіційному сайті оборонного відомства України.

«Не дивно, коли так звані «ЗМІ» держави-агресора відпрацьовують завдання з інформаційних операцій. Вони є неприхованою зброєю воєнної машини РФ. Дивує і викликає жаль, коли деякі вітчизняні медіа, у тому числі з тих, що відносять себе до якісних ресурсів, ведуться на провокації, не перевіряють зміст та джерела такого роду інфовкидів, та стають сліпим інструментом інформаційної війни у руках ворога», – сказав Андрій Таран.

Глава оборонного відомства нагадав, що з 2020-го року в умовах стримування збройної агресії Російської Федерації системно та послідовно Міністерство оборони України реалізовує другий етап оборонної реформи. Важливим елементом її успішного втілення має стати об’єднання національних та іноземних ресурсів задля залучення необхідних інвестицій у створення визначених спроможностей. У цьому контексті, зауважив Андрій Таран, Міністерство оборони та Збройні Сили України тісно співпрацюють з міжнародними партнерами, в першу чергу, зі Сполученими Штатами Америки.

«Упродовж січня — березня 2021 року Міністерство оборони України у взаємодії з іншими уповноваженими органами державної влади України та американськими партнерами організувало роботу щодо оцінювання стану реалізації завдань оборонної реформи та реформи оборонно-промислового комплексу. У результаті проведеної роботи, на початку квітня 2021 року Міністерство оборони України підготувало та передало Міністерству оборони США відповідний підсумковий документ, який 11 червня 2021 року, після відповідної сертифікації Пентагоном та Держдепартаментом, був схвалений Конгресом США», – заявив Андрій Таран.

Міністерство оборони та Збройні Сили України щиро вдячні американським партнерам за послідовну підтримку процесу оборонної реформи в Україні, спрямованої на зміцнення обороноздатності нашої держави в умовах триваючої російської агресії.

Як раніше повідомлялося, у Білому домі різко спростували інформацію американських ЗМІ про замороження пакету військової допомоги для України та назвали «нонсенсом» думку про те, що США можуть затягувати допомогу для України у сфері безпеки. Про це йдеться в заяві прессекретаря Білого дому Дженніфер Псакі.