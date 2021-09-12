Колишній соратник пояснив різницю між Гройсманом і Порошенком

На етапі перевиборчої агітації не виключена можливість взаємного перетікання електоратів Петра Порошенка та Володимира Гройсмана, вважає політолог

Вадим Денисенко пояснив ключову відмінність електоратів колишніх президента і прем’єра

На думку екснардепа від «Блоку Петра Порошенка», медіаконсультанта колишнього прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, а нині керівника «Українського Інституту майбутнього» Вадима Денисенка, незважаючи на те, що у Порошенка і Гройсмана світоглядно схожий електорат, між ними є принципова різниця.

«Виборець Гройсмана – дуже близький до виборця Порошенка: це людина з проукраїнською позицією, переважно україномовна. Водночас виборець Володимира Борисовича не готовий до «надриву» із «Армією–Мовою–Вірою». Натомість для нього на перше місце виходить питання сім'ї. У цьому полягає ключова відмінність електоратів Порошенка та Гройсмана», – сказав Денисенко в інтерв’ю «Главкому».

У середньостроковій перспективі навряд чи ці два політики об'єднаються.

«Хоча, звісно, у політиці трапляється абсолютно все, що навіть важко уявити собі», – додав експерт.

До того ж на етапі перевиборчої агітації не виключена можливість взаємного перетікання електоратів обох політиків.

«Чи може Гройсман забрати частину виборців Порошенка? Теоретично може. Чи може Порошенко забрати частину виборців Гройсмана? Також може. Усе це залежить від того, як далі будуть відбуватися піар-кампанії цих двох політиків», – наголосив Вадим Денисенко.

До слова, за останні два роки реклама в інтернеті загалом та в соцмережах зокрема стала для політиків одним з основних способів комунікації. Рух «Чесно» порахував, скільки грошей витрачають на лайки українські політики.

На думку політолога Віктора Тарана, президент Зеленський потрапив у ту ж пастку, що й п’ятий президент Порошенко три роки тому.

Нагадаємо, як свідчать свіжі рейтинги політичних партій, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, найкращі шанси пройти до парламенту мали б партії «Слуга народу» з результатом 25,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. На другому місці «Європейська солідарність» – 14,1%, третє місце посіла проросійська «Опозиційна платформа – За життя» – 12,4%. За «Батьківщину» готові проголосувати 10,6% опитаних.

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