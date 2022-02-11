Коболєв, проти якого відкрита справа, заявив про катастрофу в «Нафтогазі»

«Будь-яка фінансова звітність, яка виходить від поточного «Нафтогазу», повинна піддаватися серйозному вивченню»

НАК «Нафтогаз України» наразі перетворилося на банкрута який змушений просити гроші з державного бюджету. Про це в інтерв’ю виданню Forbes.ua повідомив колишній керівник «Нафтогазу», проти якого нещодавно було відкрито кримінальну справу Андрій Коболєв.

«Нове керівництво держкомпанії також здійснило катастрофічну помилку влітку – вони не закупили вчасно газ», – вважає Андрій Коболєв.

Експосадовець переконаний, що поточне становище державного підприємства є плачевним попри те, що «Нафтогаз» у третьому кварталі 2021 року показав у звітності прибутки в обсязі 2,5 млрд грн.

«Будь-яка фінансова звітність, яка виходить від поточного «Нафтогазу», повинна піддаватися серйозному вивченню. Вони намагаються нею маніпулювати. Але прибуток не є головним. «Нафтогаз» знову став компанією, яка дотується з держбюджету, а вона має, навпаки – наповнювати державний бюджет. Це її головне завдання», – зазначив Коболєв.

Екскочільник «Нафтогазу» переконаний, що поточне керівництво компанії припустилося катастрофічної помилки, не закупивши вчасно енергоносій для опалювального сезону в Україні.

За даними Коболєва, «Нафтогаз» зараз почав імпортувати газ, незважаючи на всі розмови, що газу достатньо, оскільки це не є правдою і, в залежності від погодних умов газу Україні може не вистачити на поточний опалювальний сезон.

«Велика зона ризику – це березень», – вважає Андрій Коболєв.

Експосадовець наголосив, що наступної зими українській компанії потрібно буде імпортувати близько восьми мільярдів кубометрів газу, і невідомо, де компанія візьме гроші для цих потреб.

Нагадаємо, 1 лютого в ДБР повідомили, що слідчі проводили обшуки в Андрія Коболєва, в офісі «Укртрансгазу» і у керівників приватних підприємств в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд грн. Згодом Коболєв прокоментував обшуки у себе вдома.

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