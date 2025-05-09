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Угорщина вирішила видворити двох українських дипломатів: звинуватила їх у шпигунстві

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Угорщина вирішила видворити двох українських дипломатів: звинуватила їх у шпигунстві
Сіярто поскаржився на «дедалі сильнішу антиугорську пропаганду» в Україні
фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

Сіярто назвав розслідування українських спецслужб «черговою кампанією дискредитації» проти Угорщини

Угорщина видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Як передає Главком, про це повідомляє hu24 з посиланням на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сіярто.

Сіярто поскаржився на «дедалі сильнішу антиугорську пропаганду» в Україні та «кампанію з дискредитації проти угорців».

«Сьогодні ми вислали двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України в Будапешті. Нещодавно ми передали рішення та список послу України в Будапешті тут, у Міністерстві закордонних справ», – сказав Сіярто.

Нагадаємо, 9 травня Служба безпеки повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду українській державі.

За даними слідства, завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Одним з агентів є 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у «режим очікування» ще у 2021 році. У вересні 2024 року зловмисник отримав завдання вивчити настрої місцевого населення. Ще однією агенткою виявилася колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. 

Шевченківський суд Києва вже обрав запобіжний захід підозрюваним у шпигунській діяльності на користь Угорщини: тримання під вартою на 60 діб, починаючи з 8 травня.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на викриття мережі. Сійярто звинуватив Україну в антиугорській пропаганді. Водночас він зазначив, що Будапешт поки не отримував офіційної інформації щодо викриття угорських агентів на Закарпатті.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.

Раніше Орбан казав, що Угорщина – це єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть на війні в Україні.

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Теги: Угорщина дипломатія дипломатичний конфлікт

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