Угорщина заявила про викриття двох «українських шпигунів»

Золтан Ковач заявив, що ситуація нібито вписується в «класичну операцію впливу, спрямовану на дискредитацію Угорщини на міжнародній арені»

«Шпигуни» буцімто організовували зустрічі з діячами з метою вплинути на позицію Будапешта «щодо конфлікту в Україні»

В Угорщині повідомили про викриття службами нацбезпеки «ще двох українських шпигунів», які нібито налагоджували звʼязки з опозицією та збирали військові дані й інформацію про енергетику. Як передає «Главком», про це заявив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач.

«Роланд Цебер, нелегальний співробітник української розвідки, налагоджував зв'язки з опозиційними діячами; Іштван Голло перебуває під кримінальним розслідуванням за шпигунство», – написав він.

За словами Ковача, Цебер організовував зустрічі з політичними й військовими діячами з метою вплинути на позицію Будапешта «щодо конфлікту в Україні».

«Його (Цебера, – «Главком») зростаючий вплив призвів до заборони на в'їзд у 2024 році. Пан Голло, чистокровний українець за походженням, шукав військову та енергетичну інформацію, пов'язану з військовими потребами України», – додав держсекретар.

Водночас Ковач каже, що ця ситуація «вписується в класичну операцію впливу, спрямовану на дискредитацію Угорщини на міжнародній арені та тиск на уряд з метою зміни його політики щодо України».

Нагадаємо, 9 травня Служба безпеки повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду українській державі.

За даними слідства, завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Після викриття Службою безпеки угорських шпигунів Сійярто звинуватив Україну в антиугорській пропаганді і вирішив видворити двох українських дипломатів.

Згодом Україна теж вирішила вислати з Києва двох угорських дипломатів. Очільник МЗС наголосив, що Україна діє «у відповідь на дії Угорщини», керуючись принципом взаємності та українськими національними інтересами

Після цього Угорщина перенесла заплановані на 12 травня переговори з українською делегацією щодо прав національних меншин, а Орбан звинуватив Україну в проведенні розвідувальної операції проти Угорщини.