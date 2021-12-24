Конкурс на керівника САП: комісія знову не затвердила переможця

Комісія з відбору керівника Антикорупційної прокуратури перенесла засідання

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) знову не змогла затвердити результати конкурсу, за яким найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко. Засідання комісії відбулося ввечері 24 грудня.

За визнання Клименка переможцем не знайшлося достатньо голосів. Голова комісії Катерина Коваль також запропонувала затвердити лише результати конкурсу, загальний рейтинг і кандидатуру Клименка та направити це все на погодження до Офісу генерального прокурора. Проте і ця пропозиція не отримала достатньо голосів.

Також сьогодні голова комісії вимагала повторну спецперевірку кандидатів.

Під час попереднього засідання комісії детектив НАБУ Олександр Клименко набрав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів. Та затвердити результати відбору комісія не змогла – голоси у повному складі не дали представники Верховної Ради.

Напередодні фінального етапу конкурсу ОАСК ухвалив рішення про скасування порядку роботи конкурсної комісії «у зв'язку зі змінами у законодавстві». Суддя Олексій Огурцов послався на неіснуючу норму закону, а також керувався лише однією редакцією закону від 2015 року, ігноруючи зміни. За оновленою редакцією було обрано попереднього керівника САП Назара Холодницького. Тоді результати конкурсу оскаржували в ОАСК, проте суд Вовка не побачив у нормах юридичної колізії.

Офіс Зеленського відреагував на рішення суду щодо конкурсу на антикорупційного прокурора. На Банковій вказали, що чекають на результати конкурсу.

До слова, посли G7 розчаровані зривом відбору керівника антикорупційної прокуратури.

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