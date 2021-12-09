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    Думки вголос

    Чи дотримається Зеленський обіцянки, яку він дав Байдену?

    • Віталій Шабунін

      Голова правління Центру протидії корупції

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    Мова йде про ціну слова президента України в очах нашого головного безпекового союзника - Чи дотримається Зеленський обіцянки, яку він дав Байдену?
    Мова йде про ціну слова президента України в очах нашого головного безпекового союзника
    Фото: AP

    В Банкової залишається лише один спосіб зірвати конкурс на керівника САП – рішенням слухняного ОАСКу

    План Банкової фальсифікувати конкурс на керівника САП відбито, в Татарова залишився лише один сценарій – зривати весь конкурс через ОАСК.

    Після двомісячної тяганини, зривання засідань, проплачених мітингів, хамства міжнародним партнерам та іншого трешу Татарівська частина конкурсної комісії таки поставила бали за попередній етап.

    В підсумку розрив між детективом НАБУ Клименком і прокурором ОГП Синюком збільшився і становить 21 бал. Математично це гарантована перемога першого і ось чому

    В конкурсі залишився лише один етап – співбесіда, за яку кожен з кандидатів може отримати максимум 25 балів.

    Навіть якщо Татарівці підуть в бєспрєдєл і поставлять Клименку – 0 а Синюку – 25, то оцінки (які б вони не були) незалежної частини комісії не дозволяють сфальсифікувати розрив аж у 21 бал.

    А це означає, що в Банкової залишається лише один спосіб зірвати конкурс – рішенням слухняного ОАСКу, який Зеленський, нагадаю, вже півроку невідкладно ліквідовує.

    Власне саме для реалізації цього сценарію Татарівці наполягли на проведенні співбесіди аж 21-го грудня.

    Детальніше про цей план знищення конкурсу рішенням ОАСКУ напишу згодом.

    Зараз це вже не про САП, а про дотримання Зеленським обіцянки, даної Байдену. Це про ціну слова президента в очах головного безпекового союзника України.

    Як думаєте, усвідомлюючи всі наслідки, Зеленський таки зірве конкурс рішенням ОАСКу?

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Джозеф Байден НАБУ конкурс САП Володимир Зеленський Олег Татаров
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    Чи дотримається Зеленський обіцянки, яку він дав Байдену?