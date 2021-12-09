Чи дотримається Зеленський обіцянки, яку він дав Байдену?

В Банкової залишається лише один спосіб зірвати конкурс на керівника САП – рішенням слухняного ОАСКу

План Банкової фальсифікувати конкурс на керівника САП відбито, в Татарова залишився лише один сценарій – зривати весь конкурс через ОАСК.

Після двомісячної тяганини, зривання засідань, проплачених мітингів, хамства міжнародним партнерам та іншого трешу Татарівська частина конкурсної комісії таки поставила бали за попередній етап.

В підсумку розрив між детективом НАБУ Клименком і прокурором ОГП Синюком збільшився і становить 21 бал. Математично це гарантована перемога першого і ось чому

В конкурсі залишився лише один етап – співбесіда, за яку кожен з кандидатів може отримати максимум 25 балів.

Навіть якщо Татарівці підуть в бєспрєдєл і поставлять Клименку – 0 а Синюку – 25, то оцінки (які б вони не були) незалежної частини комісії не дозволяють сфальсифікувати розрив аж у 21 бал.

А це означає, що в Банкової залишається лише один спосіб зірвати конкурс – рішенням слухняного ОАСКу, який Зеленський, нагадаю, вже півроку невідкладно ліквідовує.

Власне саме для реалізації цього сценарію Татарівці наполягли на проведенні співбесіди аж 21-го грудня.

Детальніше про цей план знищення конкурсу рішенням ОАСКУ напишу згодом.

Зараз це вже не про САП, а про дотримання Зеленським обіцянки, даної Байдену. Це про ціну слова президента в очах головного безпекового союзника України.

Як думаєте, усвідомлюючи всі наслідки, Зеленський таки зірве конкурс рішенням ОАСКу?

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