Обрання антикорупційного прокурора: конкурсна комісія провалила голосування

Члени комісії не змогли офіційно затвердити результат конкурсу

Члени комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не набрали достатньої кількості голосів за підтримання проєкту рішення щодо обрання очільника установи. Про це повідомляє «Суспільне».

Згідно з результатами комісії, очільником САП має стати Олександр Клименко. Він набрав найбільшу кількість балів – 246. Його конкуренту – Андрію Синюку – конкурсна комісія присудила 229 балів.

Своєю чергою найбільше балів на посаду очільника відділу САП набрав Сергій Савицький – 240. Інша кандидатка, Катерина Клименко, отримала 229 балів.

Проте комісія не проголосувала за такий проєкт рішення, оскільки для цього не вистачило голосів. Голосів за фінальне рішення не дали п'ять із шести членів комісії від Верховної Ради:

Катерина Коваль (голова комісії, фракція «За майбутнє»);

Олена Бусол («За майбутнє»);

Андрій Гуджал («Опозиційна платформа – За життя»);

Богдан Романюк («Довіра»);

Євген Соболь («Слуга народу»).

Пояснювати своє рішення вони відмовились.

Раніше комісія оголосила попередні результати конкурсу на керівника Антикорупційної прокуратури. Тоді за підсумками співбесід детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 151 бал, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 200 балів.

Напередодні скандальний Окружний адмінсуд заблокував конкурс на керівника Антикорупційної прокуратури.

Там пояснили, що таке рішення ухвалили через зміни у законодавстві: з 16 липня 2015 року Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку.

ОАСК постановив, що у конкурсної комісії немає відповідних повноважень, а прийнятий нею порядок роботи визначили протиправним.

Офіс Зеленського відреагував на рішення суду щодо конкурсу на антикорупційного прокурора. На Банковій вказали, що чекають на результати конкурсу.



