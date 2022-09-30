Конституційний суд відмовився від участі у всесвітньому Конгресі: у чому причина 

У країнах-агесорках, які напали на Україну, про правосуддя не йдеться

Рішення прийняте через збереження членства судів Росії та Білорусі в цій всесвітній організації

У п’ятницю, 30 вересня, виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України Сергій Головатий надіслав лист Голові Конституційного Суду Республіки Індонезія Анвару Усману, що головує у Всесвітній конференції конституційного правосуддя (ВККП), а також Генеральному секретареві ВККП Шнутцу Рудольфу Дюрру, повідомивши, що Конституційний Суд України не буде брати участі в роботі п'ятого Конгресу ВККП з огляду на те, що досі конституційні суди Росії та Білорусі залишаються членами цієї всесвітньої організації. Про це йдеться на офіційному сайті Конституційного Суду України.

У листі йдеться, що «органи конституційної юрисдикції Російської Федерації та Республіки Білорусь прямо або опосередковано брали участь у легітимізації агресивних дій урядів цих держав».

«Конституційний Суд Російської Федерації своїм актом (постанова від 19 березня 2014 року №6-П) виправдав анексію Автономної Республіки Крим, що мала наслідком порушення державного суверенітету й територіальної цілісності України. Конституційний Суд Республіки Білорусь підтримує диктаторський режим, який надає територію своєї держави для систематичних військових атак проти України. Тож кожен день перебування конституційних судів Російської Федерації та Республіки Білорусь у складі ВККП підриває її авторитет, сформований роками, і ставить під сумнів щирість задекларованих цілей ВККП», – пише Головатий.

Упродовж семи місяців війни Російська Федерація безперервно посилювала агресію проти України. Неспростовним доказом цього є оголошення президентом Російської Федерації мобілізації 21 вересня 2022 року. Жахливим фактом є те, що цілями агресора є насамперед об’єкти цивільної інфраструктури, а жертвами здебільшого – мирне населення. Тож Україна вважає, що участь представників конституційних судів Російської Федерації та Республіки Білорусь, що є інституціями держав, у яких при владі перебувають авторитарні режими, неприпустима.

«Звертаємо увагу також на те, що Конституційний Суд України підтримує пропозицію Конституційного Суду Литовської Республіки, що її Генеральна асамблея ВККП розглядатиме за пунктом 5 порядку денного, щодо внесення змін до Статуту ВККП, зокрема до його статті 4 (щодо наділення Генеральної асамблеї ВККП повноваженнями припиняти членство в ВККП) та статті 9 (стосовно можливості не лише зупинення, а й припинення членства в ВККП у разі грубих порушень принципів, на яких засновано ВККП)», – йдеться в листі.