Кремль готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України – розвідка
Серед іншого, кампанія включатиме «вкид» сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ
Російські спецслужби готують спецоперацію на дискредитацію воєнно-політичного керівництва України. Про це повідомляє Головне управляння розвідки міністерства оборони України.
Розвідка повідомляє, що найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва.
Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти низки українських чиновників, зокрема:
- начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали;
- очільника СБУ Василя Малюка;
- міністра оборони Олексія Резнікова;
- керівника Офісу президента Андрія Єрмака;
- виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського.
За даними розвідки, серед іншого, кампанія включатиме «вкид» сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.
Як зазначили в розвідці, мета інформаційно-психологічної операції посіяти невпевненість в оборонних спроможностях України серед громадян та міжнародних партнерів. На думку російських спецслужб, це має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції.
Раніше повідомлялося, що російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.
Коментарі — 0