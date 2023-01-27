Кремль готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України – розвідка

Дискредитаційна кампанія буде спрямована проти низки українських чиновників

Серед іншого, кампанія включатиме «вкид» сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ

Російські спецслужби готують спецоперацію на дискредитацію воєнно-політичного керівництва України. Про це повідомляє Головне управляння розвідки міністерства оборони України.

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Розвідка повідомляє, що найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва.

Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти низки українських чиновників, зокрема:

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начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали;

очільника СБУ Василя Малюка;

міністра оборони Олексія Резнікова;

керівника Офісу президента Андрія Єрмака;

виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського.

За даними розвідки, серед іншого, кампанія включатиме «вкид» сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.

Як зазначили в розвідці, мета інформаційно-психологічної операції посіяти невпевненість в оборонних спроможностях України серед громадян та міжнародних партнерів. На думку російських спецслужб, це має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції.

Раніше повідомлялося, що російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.