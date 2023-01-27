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Кремль бреше про значні успіхи під Вугледаром та Оріховим – розвідка Британії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кремль бреше про значні успіхи під Вугледаром та Оріховим – розвідка Британії
фото ілюстративне

Пропагандисти з РФ стверджували, що окупанти прорвали українську оборону в районі Оріхова та Вугледара

Росія, найімовірніше, навмисно поширює фейки, щоб створити враження розвитку війни проти України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що в останні дні російські пропагандисти стверджували, що армія РФ нібито досягла значних успіхів і прорвала українську оборону в районі Оріхова та Вугледара.

«Російські підрозділи, ймовірно, проводили локальні розвідувальні атаки поблизу Орікова та Вугледара, але дуже малоймовірно, що Росія справді досягла будь-яких істотних успіхів», – йдеться в повідомленні.

Кремль бреше про значні успіхи під Вугледаром та Оріховим – розвідка Британії фото 1

Раніше ЗСУ пояснили, чому окупанти намагаються захопити Бахмут та Вугледар.

Нагадаємо, триває 338-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокамянське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині.

Теги: Велика Британія війна росія окупанти ЗСУ

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