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Розвідка повідомила, які Україні необхідні ракети для контрнаступу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила, які Україні необхідні ракети для контрнаступу
фото: Генштаб

Скібіцький: «Щоб підготувати контрнаступ або наступальну операцію, необхідно знищити безліч об’єктів не тільки на лінії фронту, а й глибоко в тилу, за 100-150 км» 

Окупанти почали перекидати військові вантажі по всій території Російської Федерації, зокрема через Кримський півострів у південні області. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв’ю CNN.

«Тому необхідно завдавати ударів по об’єктах не тільки в окупованому Росією Криму, а й у Російській Федерації», – зазначив Скібіцький.

Представник ГУР МО України розповів, що зараз російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдавати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності. Вона також необхідна, щоб почати контрнаступ до того, як Росія перекине підкріплення.

«Щоб підготувати контрнаступ або наступальну операцію, необхідно знищити безліч об’єктів не тільки на лінії фронту, а й глибоко в тилу, за 100-150 км», – пояснив Скібіцький.

Нагадаємо, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

Теги: війна контрнаступ військові Генштаб Міноборони росія ворог

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