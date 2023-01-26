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Росія формує склади за 80-120 км від лінії фронту – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія формує склади за 80-120 км від лінії фронту – розвідка
фото ілюстративне

ЗСУ необхідні ракети більшої дальності до того, як Росія перекине підкріплення

Російські загарбники почали перекидати військові вантажі по всій території Російської Федерації, зокрема через Кримський півострів у південні області. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зазначається, що Україні необхідні ракети більшої дальності до того, як Росія перекине підкріплення.

«Зараз російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдавати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності», – йдеться в повідомленні.

Далекобійна артилерія також потрібна для того, щоб Україна могла розпочати контрнаступ

«Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти противника», – додали в розвідці.

Росія перекидає озброєння ближче до лінії фронту. 

Раніше повідомлялося, що новий наступ на Бахмут може бути кульмінаційним.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти

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