Росія формує склади за 80-120 км від лінії фронту – розвідка
ЗСУ необхідні ракети більшої дальності до того, як Росія перекине підкріплення
Російські загарбники почали перекидати військові вантажі по всій території Російської Федерації, зокрема через Кримський півострів у південні області. Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Зазначається, що Україні необхідні ракети більшої дальності до того, як Росія перекине підкріплення.
«Зараз російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдавати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності», – йдеться в повідомленні.
Далекобійна артилерія також потрібна для того, щоб Україна могла розпочати контрнаступ
«Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти противника», – додали в розвідці.
Росія перекидає озброєння ближче до лінії фронту.
Раніше повідомлялося, що новий наступ на Бахмут може бути кульмінаційним.
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