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    Голова Херсонської ОДА піде на вибори до Верховної Ради від «Слуги народу»

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    Сергій Козир став головою Херсонської ОДА&nbsp;1 березня 2021 року. - Голова Херсонської ОДА піде на вибори до Верховної Ради від «Слуги народу»
    Сергій Козир став головою Херсонської ОДА 1 березня 2021 року.
    фото: sluga-narodu.com

    «Слуга народу» затвердила кандидата на довибори до Верховної Ради по виборчому округу № 184

    Партія «Слуга народу» висунула голову Херсонської ОДА Сергія Козиря кандидатом на довиборах до Верховної Ради у 184 окрузі в Херсонській області. Про це повідомляє пресслужба політсили.

    Рішення ухвалили на засіданні політради партії в Києві, за кандидатуру Козиря проголосували одноголосно.

    Сергій Козир став головою Херсонської ОДА 1 березня 2021 року. У «Слузі народу» заявили, що він з вересня 2019 року обіймав керівні посади в області, до цього працював на підприємствах гірничодобувної сфери Донецької області.

    Козир народився в Донецьку 1984 року, закінчив Донецький національний технічний університет за напрямом Розробка родовищ корисних копалин, потім – Донецький національний технічний університет за спеціальністю «Фінанси», вивчав правознавство в Донецькому національному університеті.

    Протягом 15 років працював на шахтах ДТЕК, пройшов шлях від гірничого майстра до в.о. директора шахти.

    До слова, ЦВК зареєструвала колишнього політв’язня Кремля кандидатом у нардепи.

    Перед цим ЦВК вже зареєструвала кандидатами у нардепи по округу №197 висуванця «Свободи» Андрія Іллєнка, Української галицької партії – Богдана Панкевича, «Влади народу» – Антона Подчапка, від «Слуги народу» – Віталія Войцехівського, від «Народовладдя» – Сергія Василенка та від політсили «Нові обличчя» – Наталію Степушенко.

    Що стосується 184-го округу, то там вже кандидатами у нардепи зареєстровані кандидати від партій «Національна платформа» – Катерина Одарченко, «Нові обличчя» – Андрій Помазан та «Народовладдя» – Ігор Токовенко.

    Як відомо, 1 вересня у Херсонській та Черкаській областях почався виборчий процес. У цих округах 31 жовтня відбудуться довибори до Верховної Ради.

    Вибори 31 жовтня 2021 року будуть проводитися у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

    Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

    Натомість Колихаєв пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.

    Теги: Верховна Рада вибори Херсонщина політика партія Слуга народу
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    Голова Херсонської ОДА піде на вибори до Верховної Ради від «Слуги народу»