Крики та штовханина. Як нардепи зустріли тривогу у Раді (відео)

Двері зали виявилися замкненими

Під час повітряної тривоги, яка сьогодні звучала у столиці та по всій території України, народні депутати опинилися заблокованими у сесійній зал Верховної Ради, що спричинило у них неабияку паніку.

Зокрема нардеп Олександр Федієнко опублікував відео, на якому депутат Володимир В'ятрович намагається вирватися із зали ВР під час повітряної тривоги.

Він кричить, щоб відчинили двері, смикає ручку і стукає. Потім йому вдається відкрити двері, після чого він швидко залишає приміщення.

Нагадаємо, сьогодні у Києві близько 11: 45 була оголошена повітряна тривога. Востаннє повітряна тривога у столиці звучала 28 серпня.