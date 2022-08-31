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Крики та штовханина. Як нардепи зустріли тривогу у Раді (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Крики та штовханина. Як нардепи зустріли тривогу у Раді (відео)
фото скріншот відео

Двері зали виявилися замкненими 

Під час повітряної  тривоги, яка сьогодні звучала у столиці та по всій території України, народні депутати опинилися заблокованими у сесійній зал Верховної Ради, що спричинило у них неабияку паніку.

Зокрема нардеп Олександр Федієнко опублікував відео, на якому депутат Володимир В'ятрович намагається вирватися із зали ВР під час повітряної тривоги.

Він кричить, щоб відчинили двері, смикає ручку і стукає. Потім йому вдається відкрити двері, після чого він швидко залишає приміщення.

Нагадаємо, сьогодні у Києві близько 11: 45 була оголошена повітряна тривога. Востаннє повітряна тривога у столиці звучала 28 серпня.

Теги: Верховна Рада депутат Владимир Вятрович тривога

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