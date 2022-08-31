Нове житло стане доступнішим: Рада ухвалила законопроєкт

Шуляк: «Через російську агресію мільйони українців залишилися без даху над головою»,

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт № 7683, який полегшує доступ населення до нового житла. Про це повідомила ініціаторка законопроєкту, голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Зокрема новий законопроєкт зменшує податкове навантаження при його наданні, а також створює прозорі та виважені умови для інвестування в нерухомість.

«Завдяки ухваленню цього закону ми покращимо рівень забезпеченості українців житлом, полегшимо доступ до нового житла, розширимо список нерухомості та зможемо збільшити обсяги будівництва. Це особливо важливо в нинішніх умовах, коли через російську агресію мільйони українців залишилися без даху над головою», – наголосила вона.

Нагадаємо, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко розкритикував законопроєкт «Про медіа».