Ціна газу в Європі злетіла до $1700 за тисячу кубів

Ціна на газ у ЄС перевищила рекордну за два місяці позначку

Газові ціни в Європі зростають від початку тижня

До кінця торгової сесії 16 грудня стали відомі результати добового аукціону бронювання: «Газпром» не став замовляти прокачування газопроводом Ямал-Європа, як це робив раніше цього місяця, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

В результаті, ціна найближчого (січневого) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла $1714 за тисячу кубометрів.

Наразі ціна після пікового стрибка знизилася до $1600 за тисячу кубів.

У листопаді контракт «на день вперед» торгувався на TTF у середньому по $945, у грудні - $1205 за тисячу кубометрів. З початку року середнє значення контракту сягнуло $521.

Оновлений прогноз погоди обіцяє Європі з початку наступного тижня холоднечу: безперервне зниження температури весь тиждень та її нижчі значення, ніж очікувалося раніше. У середньому груднева температура повітря у регіоні у грудні 2021 року буде на 2 градуси нижче, ніж роком раніше. Проте поточні значення відповідають середньому рівню за останні 10 років.

Поточний рівень запасів газу в підземних сховищах Європи досяг позначки 61,45% від їх максимальної місткості (дані на ранок 15 грудня) — це на 16,7 процентного пункту нижче за середнє значення за останні п’ять років.

Ціна газу в Європі зростає з початку тижня, наближаючись до жовтневих максимумів, коли вона досягала $2000 за тисячу кубів.

До слова, «Газпром» заявив про повне виконання транзитного контракту з Україною.

Також зазначимо, що «Слуги народу» вважають, що тарифи на газ є невеликими.