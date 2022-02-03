Лідерка «Голосу» вперше прийшла на допит у ДБР та назвала причину

Справа стосується діяльності партії «Голос» у 2020 році

Голова партії «Голос» Кіра Рудик вперше в житті прийшла на допит до Державного бюро розслідувань та пояснила на брифінгу для ЗМІ, з чим пов’язує відкриту ДБР справу.

«Сьогодні йду на допит в ДБР щодо діяльності партії «Голос» на початку 2020 р. Цю справу відкрили в кінці 2021 року за інформацією «з відкритих джерел», як каже ДБР. Сьогодні дізнаємось від ДБР, чому саме зараз взялися за справу, коли «Голос» почав активну опозиційну риторику. Ми бачимо, що відбувається з людьми, які відкрито протистоять владі і які говорять правду про те, що відбувається в країні. Нам намагаються закрити рота», – сказала Рудик.

Вона додала, що боротьба з опозицією почалася в кінці минулого року, і зараз триває.

«Ми це бачимо за справою Порошенка, за обшуками в опозиційних політиків. Зараз дійшла черга до «Голосу». Сьогодні я прийшла, щоб відповідати за неї. Я повʼязую цю справу з відкритою опозиційною риторикою «Голосу», з підтримкою Порошенка, з тим, що ми як опозиційні сили в парламенті протистоїмо владі і не даємо їй робити свавілля», – додала Рудик.

Вона також запевнила, що залякати «Голос» не вдасться, а такий тиск тільки обʼєднує опозицію.

Раніше повідомлялося, що партія «Голос» у третьому кварталі 2020 року замовляла усні консультації у компанії, яка фігурує у кримінальному провадженні Державної фіскальної служби щодо ухилення від сплати податків. Її основний вид діяльності – торгівля зерном і тютюном. За послуги з партійного рахунку було сплачено 2 мільйони гривень.

До речі, у 2021-му році НАЗК призупинило державне фінансування «Голосу», оскільки також виявило підозрілі платежі у попередній період. НАЗК аналізувало партійний звіт за 2 квартал 2020-го року. У висновку Нацагентства йдеться про підозрілі витрати на 1,3 мільйони гривень – гроші, виплачені фізичним особам-підприємцям. Наприклад, 594 тисячі гривень заплатили за моніторинги та аналізи, які виявилися скопійованими звітами з сайту «Опора, що перебувають у загальному доступі.