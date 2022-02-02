Лідерка «Голосу» вперше в житті піде на допит у ДБР: яка причина

Рудик каже, що ДБР відкрило справу, базуючись на «даних з відкритих джерел»

Голова партії «Голос» Кіра Рудик заявила, що завтра, 3 лютого, вперше в житті піде на допит до Державного бюро розслідувань. Про це народна депутатка написала у Facebook.

За її словами, справа стосується діяльності партії «Голос» у 2020 році.

«Які підстави для відкриття справи? Думаєте, результати перевірки? Аудиту? Інформація від компетентної людини? Звісно, ні. ДБР відкрило справу, базуючись на «даних з відкритих джерел». Тобто «в інтернеті написали – чого б справу не відкрити?» – це і є логіка ДБР. Це – як з іншими справами проти опозиціонерів. Докази є? Ні. Але в інтернеті кажуть, що є», – обурюється Рудик.

Депутатка додала, що «Голос» під її керівництвом «став послідовно опозиційною політичною партією і це єдина мотивація для того, щоб Банкова увімкнула всі доступні інструменти тиску: ДБР та кишенькові суди».

Рудик також запевнила, що «Голос» не збирається піддаватися тиску з боку влади.

Раніше повідомлялося, що партія «Голос» у третьому кварталі 2020 року замовляла усні консультації у компанії, яка фігурує у кримінальному провадженні Державної фіскальної служби щодо ухилення від сплати податків. Її основний вид діяльності – торгівля зерном і тютюном. За послуги з партійного рахунку було сплачено 2 мільйони гривень.

До речі, у 2021-му році НАЗК призупинило державне фінансування «Голосу», оскільки також виявило підозрілі платежі у попередній період. НАЗК аналізувало партійний звіт за 2 квартал 2020-го року. У висновку Нацагентства йдеться про підозрілі витрати на 1,3 мільйони гривень – гроші, виплачені фізичним особам-підприємцям. Наприклад, 594 тисячі гривень заплатили за моніторинги та аналізи, які виявилися скопійованими звітами з сайту «Опора, що перебувають у загальному доступі.