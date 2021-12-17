Переворот у фракції «Голос»: Железняка зняли, наступна – Рудик (документ)

Ярослав Железняк та Кіра Рудик втрачають контроль над «Голосом»

Сьогодні віцеспікер Ради оголосив про зміну глави фракції «Голос»

Останнього дня роботи Верховної Ради перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив про обрання нового керівника фракції «Голос». Нею стала нардепка Олександра Устінова замість попереднього голови Ярослава Железняка, а Юлія Клименко – її заступницею.

Голова політичної партії «Голос», народна депутатка Кіра Рудик підійшла до президії парламенту під час оголошення про переобрання керівництва фракції, щоб поставити Корнієнку запитання. Водночас перший віцеспікер сказав, що поговорить із нею після закриття позачергового засідання.

Таким чином «розкольникам» з групи «Справедливість», що утворилася всередині найменшої фракції парламенту, вдалося посунути всередині фракції групу, що орієнтується на голову партії «Голос» Кіру Рудик.

Сталося це після отримання відповідної ухвали Окружного адміністративного суду Києва від 17 грудня за позовом 11 народних депутатів до їхніх восьми колег «про визнання протиправним та нечинним» положення про депутатську фракцію. Суд в результаті став на сторону позивачів.

В розпорядженні «Главкома» є повна ухвала суду.

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«Над усуненням Рудик з посади голови партії ми ще працюємо», – заявив «Главкому» один з представників «Справедливості».

Нагадаємо, у жовтні Стефанчук оголосив про відсторонення голови фракції «Голос», проте партія відповіла.

Як відомо, останній рік для «Голосу» відзначився розколом, скандалами падінням рейтингів.