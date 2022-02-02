«Замовлення чорне, в кіптяві». Нардепка Устінова поскаржилася на «Розетку»

Покупки замовниці віддали у нетоварному вигляді

Депутатка Верховної Ради від фракції «Голос» Олександра Устінова на своїй сторінці у Facebook розповіла про прикрий випадок, який трапився з її замовленням з інтернет-магазину «Розетка».

«Забираю замовлення на Дніпровській Набережній, виносять, більшість замовлення чорне, в кіптяві. Частина з цього дитяче!!! Я в щоці стою з чорними руками, питаю, що це??? Кажуть, ой, вибачте, в нас пожежа була, то по цей час «сажа» осідає. Ми самі в шоці. Я, звичайно, рада, але вибачте – ви клієнтів попередити можете, що товар, «м'яко кажучи», нетоварного вигляду, а не видавати його, мовляв, і так пройде? Смс надіслати можна, щоб зайвий час на це не витрачати?», – обурилася ситуацією Устінова.

Вона також додала, що «хто на Осокорках/Позняках не раджу поки замовляти, а «Розетці» б порадила принаймні попередити покупців і пакети в «подарунок» видавати, куди це все брудне складати»

Представники компанії вже вибачилися перед Устіновою за інцидент.

«Олександро, перепрошую за негатив, який ми вам принесли. Знаю, що це не має вас турбувати, але вчора там була пожежа. Те, що це торкнулося покупців, це є наша проблема, дякую, що написали, зробимо висновок», – відреагував на повідомлення співзасновник компанії «Розетка» Владислав Чечоткін.

«Оперативне вибачення перед клієнтом – приємно. Якщо інших ще попередять, то взагалі вогонь», – написала нардепка.

Нагадаємо, нещодавно нардепки Геращенко й Устінова влаштували гарячу сварку в соцмережі.