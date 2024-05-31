Закон про мобілізацію: люди з інвалідністю другої групи просять захисту у президента. Текст петиції

«Ми не розуміємо чому КМУ так цинічно познущався над особами з інвалідністю ІІ групи», – авторка петиції

Українці звертають увагу глави держави на постанову Кабміну №560, яка перекручує норми закону про мобілізацію. Петиція за кілька днів набрала 50% потрібних підписів

Громадяни з інвалідністю звернулися до президента України Володимира Зеленського із проханням подати звернення до Кабміну щодо виправлення положень постанови №506 від 16 травня, яка регламентує виконання нового закону про мобілізацію. Про це йдеться у петиції №22/226720-еп на офіційному сайті лідера країни.

«Пане президенте! Питання дуже болюче та термінове! Звертаюсь до Вас від імені тисяч людей з інвалідністю ІІ групи подати офіційне звернення до уряду, щоб вони у своїй свіжій Постанові 506 від 16 травня виправили те, що прописали у роз’ясненнях до свіжого 13 абзацу», – звернулася до президента авторка петиції Валентина Войтенко.

Войтенко зазначила, що в 13 абзаці (пункт 13 статті 23) нового закону (№3633-lX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» – «Главком») йдеться про утримання, а не постійний догляд за особою з інвалідністю II групи. Вона додала, що в постанові уряду №560 вимагається надавати ще й довідку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про потребу у постійному догляді.

«Усі прекрасно знають, що для ІІ групи ніколи не дають постійного догляду. Ба більше, в законі 3633-lX в абзаці 13 немає жодного слова про постійний догляд. Там йдеться саме про утримання. І ми не розуміємо чому уряд так цинічно познущався над особами з інвалідністю ІІ групи», – наголосила Войтенко.

Войтенко нагадала, який вигляд має пункт 13 статті 23 (відстрочка від мобілізації) закону про мобілізацію: «Які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна особа з-поміж військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю».

Авторка петиції зазначила, що у постанові Кабміну №560 навпроти кожного абзацу з відстрочками справа є колонка «Документи, що підтверджують право на відстрочку».

«Так-от, навпроти цього 13 абзацу, у цій графі з документами, в останньому реченні прописано наступне, «та висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляду (для осіб з інвалідністю ІІ групи)», – написала вона.

Валентина Войтенко просить у своїй петиції президента подати офіційне звернення до Кабміну щоб прибрали речення щодо ЛКК і постійний догляд для осіб з інвалідністю ІІ групи. Станом на 31 травня документ вже набрав майже 12,5 тис. підписів, половину потрібних голосів.

Нагадаємо, народний депутат України Ігор Фріс заявив, що уряд почав безпідставно розширювати дію нового закону про мобілізацію своїми підзаконними актами. Зокрема таке порушення зафіксоване в частині права на отримання відстрочки військовозобов'язаних, які мають доглядати за рідними, що мають другу групу інвалідності.

Політик зазначає: у нещодавно ухваленому Верховною Радою законі про мобілізацію пункт, який визначає причини відстрочки від мобілізації, викладений чітко і зрозуміло, там немає якогось подвійного тлумачення цих норм, але Кабмін чомусь вирішив, що має право трактувати закон на свій розсуд.

Нагадаємо, народний депутат Дмитро Наталуха в ефірі «Радіо Свобода», коментуючи економічне бронювання під час мобілізації, заявив, що у питаннях війни не може бути справедливості, тому що без економіки, яка має працювати, неможливо ефективно діяти на полі бою. Нардеп також висловився про аргумент, що «воюють лише бідні».