Військовозобов'язані, які претендують на відстрочку через хворих родичів, проходитимуть перевірку

Акт є одним із документів, які надаються військовозобов’язаним до ТЦК для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період

Для відстрочки тим, хто доглядає за хворими родичами, буде потрібен додатковий акт, який складатиме спеціальна комісія

Для підтвердження факту здійснення догляду і, відповідно, оформлення відстрочки від призову, військовозобов’язаним необхідно буде отримати додатковий документ. Йдеться про акт про встановлення факту здійснення особою догляду, виданий спеціально створеною комісією. Такі зміни передбачає Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затверджений постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560, пише «Судово-юридична газета»

Зокрема цією постановою визначаються особливості оформлення відстрочки для доглядачів, які:

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю, які за висновком МСЕК чи ЛКК закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду – п. 9 ч. 1 ст. 23;

які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати – п. 13 ч. 1 ст. 23;

члени сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею. У разі відсутності членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення норма цього пункту поширюється на членів сім’ї третього ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи – п. 14 ч. 1 ст. 23.

Так, нова постанова передбачає, що військовозобов’язані, які здійснюють догляд за особами, зазначеними у пунктах 9, 13, 14 ч. 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», та які не мають права на призначення компенсації (допомоги, надбавки) на догляд за ними, для розгляду питання надання їм відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації звертаються до ТЦК або його відділу за місцем свого перебування на військовому обліку із заявою у паперовій або електронній формі.

До цієї заяви потрібно додати письмову заяву особи, яка потребує догляду чи постійного догляду, довільної форми із зазначенням РНОКПП, про підтвердження відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані її утримувати, чи інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

ТЦК перевіряє перебування такого військовозобов’язаного на військовому обліку, родинні зв’язки військовозобов’язаної особи та особи, яка потребує догляду, наявність інших зареєстрованих осіб за адресою місця проживання, яка потребує догляду.

У разі виявлення невідповідності наведених у заяві військовозобов’язаного даних або непідтвердження факту встановлення здійснення ним догляду комісією заява не розглядається.

Для встановлення факту здійснення догляду військовозобов’язаний, який його здійснює, звертається із заявою на ім’я керівника виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання.

Розгляд заяви здійснює комісія із встановлення факту здійснення особою догляду, рішення про утворення якої приймається керівником виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у містах рад за адресою місця проживання або адресою зареєстрованого місця проживання військовозобов’язаного, який звернувся із відповідною заявою.

За результатами роботи комісія із встановлення факту здійснення особою догляду з урахуванням наданих районним (міським) ТЦК або його відділом матеріалів складає акт про встановлення факту здійснення особою догляду.

Зазначений акт є одним із документів, які надаються військовозобов’язаним до ТЦК для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Нагадаємо, жінки, які працюють лікарями чи фармацевтами, мусять стати на військовий облік, інакше вони не зможуть працевлаштуватися.

До слова, роботодавців зобов’язали вручати повістки працівникам і забезпечити їх прибуття до ТЦК. Відповідні зміни передбачені постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560 про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.