Нардеп б'є на сполох: уряд почав порушувати закон про мобілізацію

«Чому громадяни України повинні виконувати закони України, в той час, коли їх свідомо ігнорують представники влади?», – обурився політик

Нардеп терміново звернувся до глави уряду через масові звернення людей з інвалідністю другої групи

Уряд почав безпідставно розширювати дію нового закону про мобілізацію своїми підзаконними актами. Зокрема таке порушення зафіксоване в частині права на отримання відстрочки військовозобов'язаних, які мають доглядати за рідними, що мають другу групу інвалідності. На проблему звернув увагу народний депутат України Ігор Фріс.

Політик зазначає: у нещодавно ухваленому Верховною Радою законі про мобілізацію пункт, який визначає причини відстрочки від мобілізації, викладений чітко і зрозуміло, там немає якогось подвійного тлумачення цих норм, але Кабмін чомусь вирішив, що має право трактувати закон на свій розсуд.

Як нагадує нардеп, у законі про мобілізацію (3633-lX) пункт 13 статті 23 (відстрочка від мобілізації) викладений у наступній редакції: «які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи дркгої групи може лише одна особа з-поміж військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю».

У додатку 5 Постанови Кабінету міністрів України 560, пояснює нардеп, навпроти кожного пункту з підставами на відстрочку є колонка «Документи, що підтверджують право на відстрочку». «Навпроти пункту 13 у вказаній графі, крім всього іншого, в останньому реченні прописано наступне: «та висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному догляді (для осіб з інвалідністю другої групи)». Але в пункті 13 статті 23 закону України про мобілізацію жодного згадування про будь-який висновок ЛКК щодо необхідності здійснення постійного догляду за особами з інвалідністю першої і другої груп, взагалі не йдеться», – зазначив Фріс.

Більше того, зауважив нардеп, Кабмін, без жодних для цього законних підстав, на свій власний розсуд, вимогу щодо постійного догляду чомусь прописав виключно тільки для осіб з інвалідністю другої групи, а для першої групи залишив все в редакції самого закону.

«Хоча вимоги пункту 13 статті 23 у законі прописані нероздільно однаково для осіб з інвалідністю першої і другої груп. Дивно? Мені теж так здалося», – вказав Ігор Фріс.

На думку депутата саме це свідчить про неправомірне тлумачення закону на свій розсуд.

«Може завтра інші органи виконавчої влади будуть на власний розсуд трактувати закони та виносити накази і розпорядження, базуючись не на законі, а на власному світосприйнятті? Тоді виникає логічне запитання, чому громадяни України повинні виконувати закони України, в той час, коли їх свідомо ігнорують представники влади?», – обурився політик.

Звернення народного депутата Ігоря Фріза фото Ігор Фріз, Facebook

Звернення народного депутата Ігоря Фріза фото Ігор Фріз, Facebook

Депутат зазначив, що десятки людей з інвалідністю другої групи звернулися до нього з цим питанням. «Тому направив звернення на Премʼєра, щоб виправили цю нісенітницю та привели у відповідність до чинного законодавства Постанову КМУ номер 560 від 16 травня 2024 року», – написав Ігор Фріс.

Нагадаємо, народний депутат Дмитро Наталуха в ефірі «Радіо Свобода», коментуючи економічне бронювання під час мобілізації, заявив, що у питаннях війни не може бути справедливості, тому що без економіки, яка має працювати, неможливо ефективно діяти на полі бою. Нардеп також висловився про аргумент, що «воюють лише бідні». За його словами, бійці на передовій отримують конкурентну заробітну плату. Народний обранець наголосив, що якщо не дати підприємствам передбачуваності щодо подальшого ведення їхньої діяльності за рахунок критичних співробітників на місцях, вони почнуть закриватися.

До слова, велика кількість неточних та застарілих даних у реєстрі «Оберіг» пов’язана з людським чинником і нерегулярним оновленням даних громадян. Про це повідомили представники Міністерства оборони Україні. Зазначається, що всі неправильні звання, прізвища, дати відстрочки від призову та інша важлива інформація не була своєчасно виправлена у військкоматах/ТЦК, тому потім автоматично потрапила і в «Резерв+».