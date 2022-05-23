У рашистів була хімічна зброя під час атаки на Київ: є постраждалі

Шестеро військових постраждали внаслідок контакту із зарином у Гостомелі

Російські війська мали з собою хімічну зброю під час атаки на Київ. Про це повідомив боєць Інтернаціонального легіону Олексій Бобровников, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За словами військового, шестеро людей з його взводу постраждали внаслідок контакту із зарином у Гостомелі.

«Семеро людей перебували в ангарі з «Мрією». Через декілька годин після операції – нудота, набряки, проблеми із сечовипусканням. Ми розуміємо на рівні діагнозу українських лікарів, що це – зарин. І одна з лабораторій у країні НАТО, якій наші хлопці надіслали зразки крові, сказала, що це токсична реакція – на отруєння зарином», – сказав Бобровников.

Найважчими симптомами були відмова нирок та порушення роботи легенів.

Зазначається, що хімікат могли залишити окупанти як «подарунок» українським військовикам, або ж у ході боїв був пошкоджений контейнер, де зберігалася речовина.

Крім того, повідомляється, що українські військові під час зачистки виявили велику кількість ворожих засобів хімічного захисту.

Раніше повідомлялося, що рашисти могли застосувати хімічну зброю проти українських захисників та мирного населення, які перебувають на території «Азовсталі».

Зарин – це нервово-паралітична речовина, це не газ, а речовина без кольору, без запаху, яка є леткою (леткі органічні речовини – органічні речовини, які мають досить високий тиск пари за нормальних умов, щоб у значних концентраціях потрапляти у довкілля (приміщення, атмосферу).

Вона може уражати людину як при потраплянні безпосередньо на шкіру, так і при вдиханні випарів.

Ця речовина є смертельною – навіть потрапляння однієї маленької краплини на шкіру може бути достатньо для того, щоб людина померла.