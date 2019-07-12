Луценка викликають на допит в НАБУ щодо справи Бубенчика



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В кінці травня суд в Києві поновив розслідування дій Луценка щодо заміни прокурорів по справі Івана Бубенчика, завдяки чому майданівця через місяць відпустили на поруки нардепів

Генеральний прокурор Юрій Луценко викликається на допит до НАБУ. Про це повідомила його прессекретарка Лариса Сарган.

Згідно з повісткою, яку вона розмістила у себе в Facebook, Луценка викликають на допит в якості свідка

Причиною допиту стала передача складу прокурорів на чолі із куруючим заступником генпрокурора Анжелою Стрижевською резонансного кримінального провадження відносно учасника Євромайдану Івана Бубенчика.

Юрія Луценка чекають в НАБУ в понеділок

Нагадаємо, 3 квітня 208 року затримали активіста Майдану, екс-бійця «Дніпро-1» Івана Бубенчика за підозрою у вбивстві бійців спецпідрозділу «Беркут» на Майдані. Бубенчику тоді пред'явили підозру «в посяганні на життя бійців Беркута». Як пояснив керівник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, затримання відбулось у зв’язку з неявкою на допит.

Наступного ж дня Луценко змінив групу прокурорів по епізоду подій на Майдані, де фігурує Бубенчик, призначивши куратором Стрижевську. Вона відразу ж відкликала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і зняла підозру у навмисному вбивстві.

19 лютого 2016 року видання Bird in flight опублікувало інтерв'ю з Іваном Бубенчиком, в якому він розповідав, що нібито вбив двох бійців «Беркута» на Інститутській 20 лютого 2014 року. Згодом Бубенчик спростував цю інформацію.

Слід відмітити, що справа по передачі розслідування Стрижевській була 2 липня 2018 року. В січні цього року детектив НАБУ Валерія Жукова закривала її з огляду на відсутність складу злочину. В ході досудового розслідування слідчі не встановили «будь-яких даних, що вказували б на вчинення посадовими особами Генеральної прокуратури України … незаконних дій/бездіяльності у кримінальному провадженні № 12014100100001455, спрямованих на уникнення І. Бубенчиком кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення».

Але 22 травня 2019 року Солом’янський суд постановив продовжувати розслідування, зокрема, із-за того що під час слідства не було навіть отримано пояснень у Юрія Луценка та Стрижевської.