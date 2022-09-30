Анексія українських територій. Майбутня прем’єрка Італії сказала, що думає про Путіна

Джорджія Мелоні відреагувала на оголошення Росією анексії територій України

Лідерка ультраправої партії «Брати Італії» Джорджія Мелоні, яка, як очікується, стане наступною прем’єркою Італії, засудила анексію Росією українських територій. Вона також заявила, що президент держави-агресорки Володимир Путін становить загрозу для Європи, повідомляє агентство Ansa.

«Оголошення про приєднання до Російської Федерації чотирьох областей України після фіктивних референдумів, проведених в умовах насильницької військової окупації, не має юридичного чи політичного значення», – заявила Мелоні.

За словами політикині, своїми діями Путін вкотре демонструє своє неоімперіалістичне бачення радянського зразка, що загрожує безпеці всього європейського континенту.

«Це чергове порушення Росією правил співіснування між народами підтверджує необхідність згуртованості та єдності західних демократій», – наголосила вона.

Як відомо, сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

Зазначимо, що президент США Джо Байден, коментуючи незаконну анексію Росією українських територій, заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які захопила РФ.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

Нагадаємо, в Італії 25 вересня відбулися дострокові парламентські вибори. Перемогу здобула права коаліція. Новим прем'єр-міністром може стати лідерка партії «Брати Італії» Джорджія Мелоні. Таким чином вона буде першою жінкою-главою уряду в історії країни.