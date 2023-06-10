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Країни Азії частіше схиляються до підтримки України – Міноборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Країни Азії частіше схиляються до підтримки України – Міноборони
Військовий зазначив, за останні місяці динаміка настроїв у азійському регіоні «є дуже позитивною на нашу користь»
фото з відкритих джерел

Дедалі більше країн Азії проявляють готовність підтримувати Україну

Країни Азії дедалі більше схиляються до підтримки України у війні проти РФ. Про це заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов у коментарі Military Media Center.

Військовий зазначив, що за останні місяці динаміка настроїв у цьому регіоні «є дуже позитивною на нашу користь».

«Це стосується у першу чергу Японії, вона дуже відкрилась для нас», – сказав Гаврилов.

Крім того, Південна Корея теж стає більш прихильною до України.

«Такі країни як В’єтнам, Малайзія, вони вже дивляться більш сміливо на те, щоб з нами комунікувати», – сказав заступник міністра.

Гаврилов пояснив, що всі розуміють, що відбулась агресія, але в тому регіоні традиційно був великим вплив СРСР, потім РФ. Він зазначив, що російська влада не неспроможна утримати хоч якісь фільтри в умовах, коли дуже багато негативу по всьому світу шириться про неї.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єром Японії Фуміо Кішідою ситуацію навколо Каховської ГЕС. Токіо виділить близько $5 млн допомоги. Ці кошти розподілятимуться через міжнародні організації.

Кішіда та президент України Володимир Зеленський учора, 9 червня, провели телефонну розмову. Також повідомляється, що під час переговорів Кішіда висловив співчуття жертвам катастрофи після підриву греблі

До слова, міноборони Японії доручило компанії Kawasaki Heavy Industries створити нову протикорабельну крилату ракету.

Ракету планують розробити у період із 2023 по 2027 рік. На роботи зі створення нової зброї цього року хочуть виділити 257 мільйонів доларів. Вивчивши зображення ракети, представлені японським військовим відомством, видання пише, що зброя отримає пару висувних крил і чотири хвостові стабілізатори.

 

Теги: Японія Азія Міноборони

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