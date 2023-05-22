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ЗСУ вказали, наскільки вдалося просунутися в районі Бахмута

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ вказали, наскільки вдалося просунутися в районі Бахмута
Бахмут залишається пріоритетною ціллю окупантів
фото: Facebook / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Череватий: «Наші військові тримають оборону, декілька будівель і фортифікаційних споруд в південно-західній частині міста»

Українські захисники 21 травня просунулися ще на 200 метрів на деяких ділянках біля Бахмута. Водночас ЗСУ продовжують тримати оборону на південному заході міста. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі  національного телемарафону.

«Протягом тижня наші підрозділи там, де є можливість, де немає великого ризику втрат, просувалися, контратакуючи противника. Зокрема, за цю добу на деяких ділянках було в районі 200 метрів пройдено», – заявив він.

За його словами, Бахмут залишається пріоритетною ціллю окупантів, вони намагаються взяти все місто під свій контроль.

«Наші військові тримають оборону, декілька будівель і фортифікаційних споруд в південно-західній частині міста», – зазначив Череватий.

Нагадаємо, правоохоронці під прицільним вогнем окупантів змогли евакуювати з Бахмута десятьох людей. Серед них була чотирнадцятирічна дівчинка.

Як повідомлялося, Збройні сили України зараз контролюють незначну частину Бахмута, але значення її оборони не втрачає своєї актуальності. 

Сьогодні президент України Володимир Зеленський на саміті G7 у Японії заявив, що росіяни не взяли повністю Бахмут. Проте глава держави наголосив, що в мсіті все зруйноване.

Раніше засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Українські військові спростували цю заяву.

Читайте також: «Розтрощений, але нескорений». Українські військові показали фото й відео з Бахмута
Теги: військові Бахмут ЗСУ

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