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Командування Сухопутних військ терміново звернулось до киян

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Командування Сухопутних військ терміново звернулось до киян
У ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння
фото ілюстративне

По столиці здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки

У Києві та області з 23 по 25 травня 2023 року пройдуть військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. Про це повідомляє Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що у ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

«У зв'язку з проведенням навчань буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки. Просимо громадян зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед», всі збито. 

Теги: Київ ЗСУ війна військові навчання

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