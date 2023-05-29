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«Вагнера» фактично більше немає». Військовий розповів про знищення найманців Пригожина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Вагнера» фактично більше немає». Військовий розповів про знищення найманців Пригожина
Живих бійців ПВК «Вагнер» у Бахмуті майже не лишилось
фото ілюстративне

Ватажок «вагнерівців» приховує реальну ситуацію своїх найманців у Бахмуті

«Вагнерівці» не виходять з Бахмута, бо виходити вже нікому. Про це в заявив засновник і командир «Грузинського національного легіону» Мамука Мамулашвілі в ефірі «Київ 24».

Зазначається, що за останній час Пригожин зробив багато гучних заяв: нестача боєприпасів, відхід з Бахмута, приниження кремлівського командування. Проте велика кількість експертів сумніваються в правдивості його слів.

Командир «Грузинського національного легіону» стверджує, що слова Пригожина не збігаються з дійсністю. За його словами, ЗСУ дуже гарно попрацювали на цьому напрямку, тому живих бійців ПВК «Вагнер» майже не лишилось. Ті вагнерівці, які відійшли, це ті, кого не добили.

«Я думаю, що ПВК «Вагнер» не виходить з Бахмута, а їх фактично немає. Бахмут зіграв дуже велику роль, щоб знищити «Вагнер». Тих людей, яких показує Пригожин у своїх відео, це частина, яка ще залишилася», – заявив він.

Мамулашвіл назвав ситуацію «дуже гарячою» та повідомив про роботу артилерії їхнього легіону на цьому напрямку.

«На інших ділянках фронту йдуть контактні бої. Чисельність нашого особового складу дає нам можливість працювати на різних ділянках фронту. На багатьох напрямках ситуація нам знайома», – додав він.

Нагадаємо, британська розвідка заявляла, що після відходу з Бахмута «Вагнер» продовжить воювати з Україною на інших ділянках фронту. 

Теги: окупанти ЗСУ війна ПВК «Вагнер»

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