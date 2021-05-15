Зеленський вручив відзнаки лауреатам державних премій в галузі науки і техніки

Президент зазначив, що вже з наступного року Державна премія в галузі науки і техніки буде перейменована в Національну премію України імені Бориса Патона

Всього указами глави держави присуджено 14 державних премій

Президент України Володимир Зеленський 14 травня провів зустріч з лауреатами Державних премій України в галузі науки і техніки 2020 року, авторами наукових робіт в сфері оборони, космосу і медицини та вручив їм нагороди.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, всього указами глави держави присуджено 14 державних премій. Серед іншого відзнаки отримали роботи, які становлять державну таємницю.

Зеленський спочатку привітав присутніх з Днем науки, який цьогоріч в Україні відзначають 15 травня. Він наголосив, що винаходи науковців важливі як для сучасників, так і для майбутніх поколінь українців, бо приносять користь та служать українському народові.

«На сході України триває війна з агресором, тому всі ваші наукові винаходи і відкриття – це не тільки ваші особисті досягнення і ваш творчий шлях, це ще й значний внесок у зміцнення національної безпеки та оборони нашої країни. Сьогодні це має велике значення», – сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що вже з наступного року Державна премія в галузі науки і техніки буде перейменована в Національну премію України імені Бориса Патона.

«Можна сказати, що ви – останні представники вітчизняної науки, хто отримає державну премію з такою назвою. Але, знаючи вашу наполегливість і спрагу відкриттів, впевнений, що це точно не остання ваша державна нагорода за ваші досягнення», – додав він.