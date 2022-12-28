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Справа «Межигір’я». Адвокати Януковича зірвали чергове засідання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Справа «Межигір’я». Адвокати Януковича зірвали чергове засідання
15 грудня суд конфіскував все майно Януковича на користь України
фото з відкритих джерел

Наступне засідання призначили на 3 січня, але є ризик, що і воно може не відбутися

У Вищому антикорупційному суді слухали справу про привласення резиденції «Межигір’я», де обвинуваченими є Віктор Янукович та його син Олександр. Проте на засідання знову не явився адвокат Тесленко, який захищає Януковича-молодшого. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

«Минулого разу провести підготовче засідання не вдалося, так як не прийшли обидва адвокати Януковичів – Тесленко і Сініченко. Цього разу знову не прийшов адвокат Тесленко, який захищає Януковича-молодшого. У людини відпустка і він забронював апартаменти з 19 грудня до 16 січня», – йдеться в повідомленні.

За підсумками засідання суд залучив для захисту Януковича-молодшого адвоката із Центру безоплатної правової допомоги.

Зазначається, що наступне засідання призначили на 3 січня, але є ризик, що і воно може не відбутися. У адвоката Сініченка, який захищає Януковича-старшого, 31 грудня закінчуються повноваження. 

«Попередні адвокати Януковичів теж робили все можливе, щоб затягнути передачу справи до ВАКС», – зазначили у Центрі.

Розслідування у справі НАБУ і САП завершили ще у грудні 2021 року, але адвокати зволікали із вивчення матеріалів. Суд змушений був обмежувати захисту строки для ознайомлення з ними. Януковичам загрожує від 7 до 15 років ув'язнення з конфіскацією.

Нагадаємо, 15 грудня суд конфіскував все майно Януковича на користь України.

Теги: Віктор Янукович суд адвокат Межигір’я майно

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