Міністр Кулеба «примусив» співати український гімн Ентоні Блінкена та Жозепа Борреля

На заклик Кулеби український гімн процитували держсекретар США Ентоні Блінкен та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель

Кулеба організував флешмоб, залучивши дипломатів інших держав до співу українського гімну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запустив флешмоб на своїй сторінці у Twitter (Х) до Дня Незалежності. У межах цієї акції його колеги з інших країн публікують по черзі публікували рядки з гімну України.

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Сам Дмитро Кулеба розпочав флешмоб із першого рядка українського гімну: «Ще не вмерла України і слава, і воля». Потім його підтримала глава МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гільфадоттір, цитуючи наступний рядок: «Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля».

Кулеба запустив флешмоб на своїй сторінці у Twitter (Х) до Дня Незалежності фото: скріншот

Кожен наступний рядок з українського гімну процитували глави міністерств закордонних справ Естонії, Нідерландів, Литви, Швеції, Північної Македонії та Великої Британії, а також глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель.

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А завершив флешмоб держсекретар США Ентоні Блінкен: «Стане слава України поміж народами».

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в День Незалежності України висловив сподівання, що справедливість візьме гору, і українці звільнять свою землю від російських загарбників.

Також найвищий хмарочос світу Бурдж Халіфа, що у Дубаї, підсвітили синьо-жовтими кольорами у честь Дня Незалежності України.

До слова, Google долучився до святкування Дня Незалежності України. Компанія привітала українців особливим дудлом, який створила київська художниця.