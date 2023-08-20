Новий посол Франції розпочав дипломатичну місію в Україні

Гаель Вейсьєр: «Я усвідомлюю, наскільки мені пощастило, що мені довірили таку чутливу місію в той час, коли ця країна гідно протистоїть російській агресії»

До України прибув новий посол Франції Гаель Вейсьєр. Про це пан посол повідомив особисто у Twitter.

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Дипломат зазначив, що його «місія як призначеного посла в Україні розпочинається».

«Я усвідомлюю, наскільки мені пощастило, що мені довірили таку чутливу місію в той час, коли ця країна гідно протистоїть російській агресії, а також велику відповідальність, яка з цим пов'язана», – додав Вейсьєр.

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Його попередник Етьєн де Понсен у Twitter побажав наступнику «успіхів у чудовій, захоплюючій та важливій місії на чолі" посольства Франції в Україні».

Нагадаємо, посол Франції Етьєн де Понсен цього літа завершив дипломатичну місію в Україні. Дипломат назвав офіційний лист подяки, який йому вручив посол України у Франції Вадим Омельченко під час конференції «Україна у серці Європи», «чудовим знаком довіри, який він розділяє з усією командою посольства».