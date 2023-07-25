Ще одна країна ЄС приєдналася до «гарантій безпеки» для України

Румунія і США обговорили останні події в Чорному морі

Румунія вирішила приєднатися до декларації країн G7 на підтримку України, представленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Про це повідомляє пресслужбу Міністерства закордонних справ Румунії.

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Про рішення Румунії приєднатися до декларації про «гарантії безпеки» для України міністерка закордонних справ країни Лумініца Одобеску поінформувала держсекретаря США Ентоні Блінкена під час телефонної розмови.

Одобеску і Блінкен також обговорили останні події в Чорному морі, в тому числі наслідки рішення РФ призупинити участь у «зерновій угоді».

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Вони засудили нещодавні російські атаки на цивільне населення та річкову і морську інфраструктуру на півдні України.

Одобеску представила заходи, які вже були вжиті Румунією, а також заходи, передбачені в короткостроковій і середньостроковій перспективі для підтримки транзитних потужностей для сільськогосподарської продукції з України.

Раніше повідомлялсоя, що Європейська служба зовнішніх справ, яка є зовнішньополітичним органом Євросоюзу, розробила проєкт плану щодо довгострокових зобов’язань перед Україною у сфері безпеки